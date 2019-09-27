Сборная Сербии сыграет со словенцами в финале чемпионата Европы по волейболу

ТАСС, 28 сентября. Сборная Сербии одержала победу над командой Франции в полуфинале чемпионата Европы по волейболу. Встреча прошла в Париже.

Матч завершился со счетом 3-2 (23:25, 25:23, 25:21, 17:25, 15:7) в пользу волейболистов из Сербии. Ранее в другом полуфинале сборная Словении со счетом 3-1 обыграла команду Польши.

Финальный матч Словения - Сербия пройдет 29 сентября, встреча за третье место Франция - Польша состоится днем ранее, обе игры пройдут в Париже.

Сборная России, которая является победителем прошлого чемпионата Европы, завершила выступление на турнире на стадии четвертьфинала, проиграв команде Словении - 1:3. Сборная Сербия в 14-й раз принимает участие в чемпионате Европы, лучшим достижением сербских волейболистов является победа на европейском первенстве 2011 года.

Чемпионат Европы проходит раз в два года, в этом году турнир впервые в истории принимают четыре страны: Франция, Словения, Бельгия и Нидерланды.