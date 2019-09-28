СМИ: команда "Формулы-1" "Торо Россо" может сменить название с 2020 года

ТАСС, 28 сентября. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" может сменить название с сезона-2020. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на портал Racefans.

По информации портала, итальянская команда, которая принадлежит концерну "Ред Булл", попросила изменить название на "Альфа Таури" (модный бренд, который находится под управлением концерна). Отмечается, что владельцы коммерческих прав уже дали разрешение на изменение названия, теперь остается получить одобрение комиссии "Формулы-1". Электронное голосование по данному вопросу продлится до 3 октября.

Команда получила название "Торо Россо" в 2005 году, с тех пор как "Ред Булл" приобрел команду Mirandi (1985-2005). В "Торо Россо" в нынешнем сезоне выступает россиянин Даниил Квят, россиянин дебютировал в "Формуле-1" в 2014 году в составе команды. В 2015 году он был переведен в "Ред Булл", однако в начале сезона-2016 был отправлен обратно в "Торо Россо". В 2018 году россиянин выполнял роль пилота по развитию "Феррари" и ближе к концу сезона получил приглашение от команды "Ред Булл" выступить в составе "Торо Россо" в 2019 году.