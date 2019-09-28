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Футбол в России

Нигматуллин: "Локомотив" и "Зенит" покажут закрытый футбол и сыграют вничью

Встреча пройдет в субботу на "РЖД-Арене"

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Московский "Локомотив" и петербургский "Зенит" покажут закрытый футбол в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и сыграют вничью со счетом 1:1. Такое мнение ТАСС высказал бывший вратарь железнодорожников и сборной России Руслан Нигматуллин.

Встреча между "Локомотивом" и "Зенитом" пройдет в субботу на "РЖД-Арене" и начнется в 19:00 мск.

"Цена матча высока. Я думаю, что рисковать никто не будет, вряд ли зрителей ждет открытый футбол. Я не вижу фаворита в этой встрече, играют абсолютно равные соперники с одинаковыми задачами. Предположу, что будет ничья 1:1, и это пойдет на пользу соперникам "Локомотива" и "Зенита" по турнирной таблице", - сказал Нигматуллин.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 23 очка после десяти матчей. "Локомотив" расположился на пятой строчке, набрав 20 набранных баллов.

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