Леклер выиграл квалификацию Гран-при России "Формулы-1"

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Шарль Леклер из Монако, выступающий за команду "Феррари", показал лучшее время в квалификации Гран-при России - 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Лучший круг 21-летний пилот проехал за 1 минуту 31,628 секунды. Второе место занял британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (отставание 0,402 секунды), третьим стал гонщик "Феррари" немец Себастьян Феттель (+0,425).

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не принимал участие в квалификации в связи со сменой мотора на его болиде после третьей практики. Россиянин не сумел завершить третью сессию свободных заездов из-за технической неисправности. Его партнер по команде француз Пьер Гасли показал 11-е время.

Леклер завоевал четвертый подряд поул-позишн, ранее он выигрывал квалификацию на этапах в Италии, Бельгии и Сингапуре, также он завоевал поул-позишн в этом сезоне на этапах в Австрии и Бахрейне. Леклер стал первым гонщиком "Феррари" с 2001 года, который сумел выиграть квалификацию на четырех стартах подряд, до этого такое достижение устанавливал семикратный чемпион "Формулы-1" немец Михаэль Шумахер.

Гонка Гран-при России пройдет 29 сентября.