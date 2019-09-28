Чемпионский разогрев. Шварцман взял титул в "Формуле-3" в преддверии гонки Гран-при России

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. В субботу в рамках российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" досрочно определились победители младших гоночных серий. В "Формуле-3" титул взял россиянин Роберт Шварцман, а в "Формуле-2" первенствовал голландец Ник де Врис.

С самого начала чемпионата Шварцман показал серьезность своих намерений. В первой же гонке первого этапа он одержал победу и с тех пор никому не уступал лидерство в личном зачете. За весь чемпионат Шварцман лишь раз не смог финишировать в очковой зоне, сойдя с дистанции второй гонки этапа в Венгрии. Во всех остальных заездах россиянин либо боролся за победу, либо за высокие места.

На заключительный этап в Сочи Шварцман приехал с комфортным преимуществом в 33 очка от ближайшего преследователя - партнера по команде Prema индийца Джехана Дарувалы. Для того чтобы оформить титул, россиянину нужно было набрать 16 очков вне зависимости от результата конкурента. И россиянин не стал откладывать дело в долгий ящик - в пятницу он выиграл квалификацию и заработал четыре очка, доведя преимущество до 37 очков. Дарувала же показал второй результат и намеревался дать бой партнеру по команде в гонке.

Ночью в Сочи шли дожди, поэтому к старту гонки трасса "Сочи-Автодрома" местами была влажной, что добавляло интриги. Шварцман не смог сохранить первое место на старте, пропустив вперед еще одного гонщика Prema, новозеландца Маркуса Армстронга. Во время заезда россиянин потерял еще одну позицию и откатился на третье место, однако ближе к концу гонки вернулся в лидеры и уже собирался красиво отметить завоевание титула - победой на домашнем этапе. Но в эти планы вмешался Армстронг, который обогнал Шварцмана на последнем круге и лишил его победы.

Если 20-летнему россиянину это и подпортило настроение, то не сильно. "Я горжусь нашим достижением, спасибо команде, последние две ночи я почти не спал. Спасибо огромное нашим болельщикам, поддержка - это самое главное для гонщиков, - сказал Шварцман. - Я хотел выиграть чемпионат на родине, это оказывало дополнительное давление на меня, но когда началась гонка, я уже был спокоен и даже расслаблен".

Перед заключительной гонкой, которая пройдет в воскресенье, на счету Шварцмана три победы, четыре финиша на втором месте и два - на третьем.

Дальше "Формула-2"

Как и у большинства профессиональных гонщиков, карьера Шварцмана началась с картинга, где он добился немалых успехов, одерживая победы в различных международных гонках. В гонки с открытыми колесами он перешел в 2014 году. До перехода в "Формулу-3" Шварцман становился третьим по итогам чемпионата итальянской "Формулы-4" (2015), Еврокубка "Формулы-Рено" (2017) и европейской "Формулы-3" (2018). Также в 2018 году он стал чемпионом Toyota Racing Series.