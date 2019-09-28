Чемпионский разогрев. Шварцман взял титул в "Формуле-3" в преддверии гонки Гран-при России

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. В субботу в рамках российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" досрочно определились победители младших гоночных серий. В "Формуле-3" титул взял россиянин Роберт Шварцман, а в "Формуле-2" первенствовал голландец Ник де Врис.
С самого начала чемпионата Шварцман показал серьезность своих намерений. В первой же гонке первого этапа он одержал победу и с тех пор никому не уступал лидерство в личном зачете. За весь чемпионат Шварцман лишь раз не смог финишировать в очковой зоне, сойдя с дистанции второй гонки этапа в Венгрии. Во всех остальных заездах россиянин либо боролся за победу, либо за высокие места.
На заключительный этап в Сочи Шварцман приехал с комфортным преимуществом в 33 очка от ближайшего преследователя - партнера по команде Prema индийца Джехана Дарувалы. Для того чтобы оформить титул, россиянину нужно было набрать 16 очков вне зависимости от результата конкурента. И россиянин не стал откладывать дело в долгий ящик - в пятницу он выиграл квалификацию и заработал четыре очка, доведя преимущество до 37 очков. Дарувала же показал второй результат и намеревался дать бой партнеру по команде в гонке.
Ночью в Сочи шли дожди, поэтому к старту гонки трасса "Сочи-Автодрома" местами была влажной, что добавляло интриги. Шварцман не смог сохранить первое место на старте, пропустив вперед еще одного гонщика Prema, новозеландца Маркуса Армстронга. Во время заезда россиянин потерял еще одну позицию и откатился на третье место, однако ближе к концу гонки вернулся в лидеры и уже собирался красиво отметить завоевание титула - победой на домашнем этапе. Но в эти планы вмешался Армстронг, который обогнал Шварцмана на последнем круге и лишил его победы.
Если 20-летнему россиянину это и подпортило настроение, то не сильно. "Я горжусь нашим достижением, спасибо команде, последние две ночи я почти не спал. Спасибо огромное нашим болельщикам, поддержка - это самое главное для гонщиков, - сказал Шварцман. - Я хотел выиграть чемпионат на родине, это оказывало дополнительное давление на меня, но когда началась гонка, я уже был спокоен и даже расслаблен".
Перед заключительной гонкой, которая пройдет в воскресенье, на счету Шварцмана три победы, четыре финиша на втором месте и два - на третьем.
Дальше "Формула-2"
Как и у большинства профессиональных гонщиков, карьера Шварцмана началась с картинга, где он добился немалых успехов, одерживая победы в различных международных гонках. В гонки с открытыми колесами он перешел в 2014 году. До перехода в "Формулу-3" Шварцман становился третьим по итогам чемпионата итальянской "Формулы-4" (2015), Еврокубка "Формулы-Рено" (2017) и европейской "Формулы-3" (2018). Также в 2018 году он стал чемпионом Toyota Racing Series.
Шварцман является членом программы развития российского автоспорта SMP Racing и академии команды "Формулы-1" "Феррари". По мнению основателя и руководителя SMP Racing Бориса Ротенберга, россиянин готов к тому, чтобы сделать очередной шаг в карьере и перейти в "Формулу-2".
"Мы гордимся победой Роберта в "Формуле-3". Нам очень приятно, что участник программы SMP Racing добился таких выдающихся успехов. Особенно ценно, что одержал он ее на российской трассе перед домашними трибунами "Сочи-Автодрома". Мы считаем, что Шварцман готов перейти на следующую ступень своей карьеры - в "Формулу-2", и уверены, что наш пилот справится с новым вызовом и будет достойно представлять Россию и в дальнейшем", - сказал Ротенберг.
Чемпион "Формулы-1" 1997 года канадец Жак Вильнёв считает, что титул в "Формуле-3" прибавит уверенности Шварцману в дальнейшей карьере. "Победа в "Формуле-3" - это хорошая психологическая подготовка перед "Формулой-1", - сказал Вильнёв. - Этот успех говорит, что у Роберта есть большой потенциал. Но теперь все зависит только от него, от его головы и дальнейшей работы".
Что касается чемпионата "Формулы-2", то там также досрочно определился победитель сезона. Им стал голландец Ник де Врис, который в первой гонке предпоследнего этапа в Сочи финишировал первым.
Неприятности Квята продолжаются
В "Формуле-1" в субботу прошли третья свободная практика и квалификация. Не лучшим образом складывается уик-энд для российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята. Неприятности для уфимца начались еще до старта Гран-при, когда команда приняла решение поменять на его болиде силовую установку, что привело к штрафу и к старту воскресной гонки с конца решетки. Однако новая силовая установка оказалась ненадежной.
В пятницу Квят смог проехать только четыре круга, после чего его болид встал на трассе из-за потери мощности. Во второй пятничной практике проблемы вроде бы удалось решить, и Квят показал 12-й результат, но уже в третьей практике в субботу неприятности вернулись. Вновь потеря мощности и досрочное завершение заездов. В итоге команда решила полностью пропустить квалификацию и еще раз заменить силовую установку, чтобы хорошо подготовиться к гонке.
"Несмотря на все проблемы, по-прежнему считаю, что мы можем провести хорошую гонку. Уверен, что мы можем побороться за очки, - сказал Квят. - Такие вещи [поломки] часто случаются, в любом случае самый главный день - это воскресенье". Победу в квалификации одержал монегаск Шарль Леклер из "Феррари", он стал первым гонщиком "Феррари" с 2001 года, который сумел выиграть квалификацию на четырех этапах подряд, до этого такое достижение устанавливал семикратный чемпион "Формулы-1" немец Михаэль Шумахер, всего же на счету Леклера в нынешнем сезоне шесть поулов.
"Машина чувствовала себя потрясающе, - сказал Леклер. - Очень приятно снова выиграть поул, старт здесь очень важен - возможно, больше, чем где-либо еще. Я просто хочу сосредоточиться на работе завтра и показать максимальный результат".
Второе время в квалификации показал лидер чемпионата британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес"), третье - немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель. Квалификационная сессия прерывалась красными флагами на несколько минут из-за аварии тайца Александера Албона из "Ред Булл". Гонка Гран-при России пройдет в воскресенье, начало - 14:10 мск.