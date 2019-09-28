"Атлетико" сыграл вничью с "Реалом" перед матчем с "Локомотивом" в Лиге чемпионов

ТАСС, 29 сентября. "Атлетико" дома сыграл вничью с "Реалом" со счетом 0:0 в мадридском дерби в рамках чемпионата Испании по футболу.

"Реал" и "Атлетико" в третий раз подряд сыграли вничью со счетом 0:0 в матчах первого круга чемпионата Испании.

Во вторник московский "Локомотив" примет "Атлетико" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. После первого тура в группе D российский клуб занимает первое место (3 очка), в активе у итальянского "Ювентуса" и "Атлетико" по одному очку, немецкий "Байер" из Леверкузена не имеет набранных баллов.

После семи сыгранных матчей "Реал" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании (15 очков), "Атлетико" набрал 14 очков, столько уже у "Гранады". "Реал" остается единственным клубом текущего сезона чемпионата Испании, не потерпевшим ни одного поражения (четыре победы, три ничьи).

В восьмом туре "Реал" дома сыграет с "Гранадой" 4 октября, "Атлетико" в гостях встретится с "Вальядолидом" 6 октября.