Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон в четвертый раз выиграл Гран-при России "Формулы-1"

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при России - 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Второе место в гонке занял финн Валттери Боттас ("Мерседес"), третьим финишировал пилот "Феррари" Шарль Леклер из Монако.

Хэмилтон в четвертый раз в карьере выиграл Гран-при России (2014, 2015, 2018, 2019). Только пилоты "Мерседеса" побеждали на Гран-при России, в 2016-м первым стал немец Нико Росберг, в 2017-м - Боттас.