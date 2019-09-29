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Гран-при России "Формулы-1"

Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон в четвертый раз выиграл Гран-при России "Формулы-1"

Вторым финишировал Валттери Боттас, третьим - Шарль Леклер
Льюис Хэмилтон Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Льюис Хэмилтон
© Сергей Фадеичев/ТАСС

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при России - 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Второе место в гонке занял финн Валттери Боттас ("Мерседес"), третьим финишировал пилот "Феррари" Шарль Леклер из Монако.

Хэмилтон в четвертый раз в карьере выиграл Гран-при России (2014, 2015, 2018, 2019). Только пилоты "Мерседеса" побеждали на Гран-при России, в 2016-м первым стал немец Нико Росберг, в 2017-м - Боттас.

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