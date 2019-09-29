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ЧМ по легкой атлетике

Американец Тэйлор завоевал золото в тройном прыжке на ЧМ по легкой атлетике

Двукратный олимпийский чемпион в четвертый раз победил на мировом первенстве
Кристиан Тэйлор EPA-EFE/DIEGO AZUBEL
Описание
Кристиан Тэйлор
© EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

ДОХА, 29 сентября. /ТАСС/. Американец Кристиан Тэйлор победил в тройном прыжке на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

29-летний американец показал результат 17,92 метра. Серебро завоевал его соотечественник Уилл Клэйн (17,74), третьим стал представитель Буркина-Фасо Хьюджес Фабрис Занго (17,66). Россияне Дмитрий Сорокин и Алексей Федоров в пятницу не смогли выйти в финал турнира.

Тэйлор является двукратным олимпийским чемпионом. В его активе теперь четыре золотые награды чемпионатов мира, а также одна серебряная медаль мирового первенства в помещении.

В общекомандном зачете лидирует команда США, в активе которой четыре золотые и четыре серебряные медали. На втором месте располагается команда Китая (1-1-1), на третьем - Ямайки (1-1-0). На счету российских спортсменов на турнире одна золотая медаль, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.

Таблица медалей ЧМ-2019 по легкой атлетике
КомандаЗолотоСереброБронзаСумма
1США4408
2Ямайка2103
3Китай1113
4Кения1012
5Нидерланды1001
5Япония1001
7Бахрейн0112
8Великобритания0101
8Польша0101
8Эфиопия0101
Атлеты из России1001

 

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