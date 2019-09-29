Американец Тэйлор завоевал золото в тройном прыжке на ЧМ по легкой атлетике

ДОХА, 29 сентября. /ТАСС/. Американец Кристиан Тэйлор победил в тройном прыжке на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.
29-летний американец показал результат 17,92 метра. Серебро завоевал его соотечественник Уилл Клэйн (17,74), третьим стал представитель Буркина-Фасо Хьюджес Фабрис Занго (17,66). Россияне Дмитрий Сорокин и Алексей Федоров в пятницу не смогли выйти в финал турнира.
Тэйлор является двукратным олимпийским чемпионом. В его активе теперь четыре золотые награды чемпионатов мира, а также одна серебряная медаль мирового первенства в помещении.
В общекомандном зачете лидирует команда США, в активе которой четыре золотые и четыре серебряные медали. На втором месте располагается команда Китая (1-1-1), на третьем - Ямайки (1-1-0). На счету российских спортсменов на турнире одна золотая медаль, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.
Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.
|№
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|4
|4
|0
|8
|2
|Ямайка
|2
|1
|0
|3
|3
|Китай
|1
|1
|1
|3
|4
|Кения
|1
|0
|1
|2
|5
|Нидерланды
|1
|0
|0
|1
|5
|Япония
|1
|0
|0
|1
|7
|Бахрейн
|0
|1
|1
|2
|8
|Великобритания
|0
|1
|0
|1
|8
|Польша
|0
|1
|0
|1
|8
|Эфиопия
|0
|1
|0
|1
|Атлеты из России
|1
|0
|0
|1