Американец Тэйлор завоевал золото в тройном прыжке на ЧМ по легкой атлетике

ДОХА, 29 сентября. /ТАСС/. Американец Кристиан Тэйлор победил в тройном прыжке на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

29-летний американец показал результат 17,92 метра. Серебро завоевал его соотечественник Уилл Клэйн (17,74), третьим стал представитель Буркина-Фасо Хьюджес Фабрис Занго (17,66). Россияне Дмитрий Сорокин и Алексей Федоров в пятницу не смогли выйти в финал турнира.

Тэйлор является двукратным олимпийским чемпионом. В его активе теперь четыре золотые награды чемпионатов мира, а также одна серебряная медаль мирового первенства в помещении.

В общекомандном зачете лидирует команда США, в активе которой четыре золотые и четыре серебряные медали. На втором месте располагается команда Китая (1-1-1), на третьем - Ямайки (1-1-0). На счету российских спортсменов на турнире одна золотая медаль, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.