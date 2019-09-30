Спортсменка из Гондураса приехала на ЧМ по боксу в Улан-Удэ, собрав деньги в интернете

УЛАН-УДЭ, 30 сентября. /ТАСС/. Спортсменка из Гондураса Мария Антунез стала неожиданной гостей для организаторов чемпионата мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ, она прилетела в столицу Бурятии, не предупредив оргкомитет, после того, как собрала деньги на поездку в интернете. Об этом сообщил в понедельник журналистам представитель оргкомитета турнира Владимир Иринчеев.

Чемпионат мира по боксу пройдет в Улан-Удэ с 3 по 13 октября, будет разыграно 10 комплектов наград. Сборные команды из разных стран мира начали приезжать в Улан-Удэ на прошлой неделе.

"Приезжают разные команды, спортсмены, ситуации разные, например, к нам прилетела регулярным рейсом из Пекина девушка, представляющая Гондурас. Никого не предупредив, заранее она не регистрировалась. Выяснилось, что для поездки на соревнование в Россию она собирала деньги в интернете", - сказал Иринчеев.

По его словам, у спортсменки не было возможности связаться с оргкомитетом, она сама через систему онлайн-бронирования зарезервировала себе квартиру в Улан-Удэ, купила билеты и прилетела одна, без тренера. На своей странице в "Инстаграме" спортсменка пояснила, что ситуация возникла из-за того, что бюджет Федерации по боксу Гондураса не предполагает расходы на участие в чемпионате мира - 2019. Поэтому 29 июля 2019 года она попросила помощи у всех неравнодушных и объявила в глобальной сети сбор денег на поездку, чтобы "осуществить свою мечту и представить на чемпионате мира женщин своей страны".

"Уже в Улан-Удэ ей, конечно, помогли наши волонтеры. По регламенту, спортсменам нельзя пребывать в съемном жилье, поэтому этот вопрос мы решили, сейчас она заселяется в отель "Бурятия", как и все другие участники соревнования, - рассказал Иринчеев. - Ко всему прочему, судьба свела ее с кубинским тренером по боксу, который не является тренером сборной Кубы, а просто приехал на чемпионат из соседней Монголии, он, возможно, будет ее секундантом, это сейчас согласовывается с Международной ассоциацией бокса. Они сейчас вместе тренируются, девушка будет участвовать".

Еще один курьезный случай, отметил Иринчеев, произошел со сборной из Бурунди. "В воскресенье прилетела команда Бурунди в составе трех человек. Прилетели в рубашках, без одежды - им просто негде было купить теплую одежду, министерство спорта Бурятии предоставило им куртки", - сказал он. В оргкомитете добавили, что на турнире ожидается свыше 500 участников более чем из 50 стран.