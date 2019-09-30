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Футбол в Англии

Бывший футболист сборной Англии Дефо попал в ДТП

Спортсмен в аварии серьезно не пострадал

ТАСС, 30 сентября. Бывший нападающий сборной Англии по футболу Джермейн Дефо попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Sun.

Инцидент произошел после матча чемпионата Шотландии между "Рейнджерс", за который выступает 36-летний футболист, и "Абердином" (5:0). Отмечается, что Дефо в аварии не пострадал.

Дефо в составе сборной Англии провел 57 матчей, в которых забил 20 голов. До "Рейнджерс" он играл за такие команды, как "Вест Хэм", "Тоттенхэм", "Портсмут", "Сандерленд".

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