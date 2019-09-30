Шахматист Непомнящий сохранил пятое место в рейтинге FIDE

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россиянин Ян Непомнящий сохранил пятую строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте федерации в понедельник.

На счету Непомнящего 2776 очков. Россиянин Сергей Карякин занимает 12-е место (2760), Александр Грищук - 13-е место (2759), Владимир Крамник, в январе завершивший карьеру, занимает 16-е место (2753), Владислав Артемьев переместился с 18-го на 20-е место (2746).

Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2876), на втором месте идет американец Фабиано Каруана (2812), третью строчку рейтинга занимает китаец Дин Лижэнь (2811). Также в топ-10 входят голландец Аниш Гири (4-е место, 2780), француз Максим Вашье-Лаграв (6, 2774), азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (7, 2767), американец Уэсли Со (8, 2767), американец Леньер Домингес Перес (9, 2763) и китаец Юй Янъи (10, 2763).

Россиянин Дмитрий Андрейкин занимает 22-ю строчку (2741), Никита Витюгов - 25-ю (2732), Петр Свидлер - 26-ю (2729), Евгений Томашевский - 30-ю (2718), Максим Матлаков - 33-ю (2716), Даниил Дубов - 39-ю (2699), Эрнесто Инаркиев - 43-ю (2693), Дмитрий Яковенко - 57-ю (2681), Кирилл Алексеенко - 64-ю (2674), Владимир Федосеев - 79-ю (2664), Алексей Дреев - 82-ю (2662), Владимир Малахов - 83-ю (2662), Санан Сюгиров - 84-ю (2662), Александр Морозевич - 88-ю (2659), Александр Предке - 93-ю (2657), Алексей Сарана - 95-ю (2655), Антон Демченко - 96-ю (2655), Григорий Опарин - 99-ю (2654).