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КХЛ

Российский хоккейный судья погиб в ДТП в возрасте 20 лет

Артем Шошков находился в списке перспективных арбитров КХЛ и ВХЛ

ТАСС, 30 сентября. Хоккейный судья Артем Шошков в воскресенье скончался в результате ДТП в возрасте 20 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея Московской области.

Шошков окончил детско-юношескую школу в Черноголовке (Московская область), выбрал карьеру хоккейного арбитра. Входил в электростальскую судейскую коллегию, работал на матчах открытого первенства Московской области, Молодежной хоккейной лиги и Ночной хоккейной лиги, находился в списке перспективных судей Высшей хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги.

Он был капитаном команды команды "Импульск" (Черноголовка), составленной из игроков 1999-2000 годов рождения.

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