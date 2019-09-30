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Лига чемпионов

Около 100 болельщиков поддержат "Атлетико" в игре с "Локомотивом" в Лиге чемпионов

Встреча пройдет во вторник в Москве, начало - 22:00 мск

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Примерно 100 болельщиков испанского "Атлетико" посетят гостевой матч группового этапа Лиги чемпионов против российского "Локомотива". Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью железнодорожников Кирилл Брейдо.

"Локомотив" примет "Атлетико" во вторник, начало матча в 22:00 мск.

"Локомотив" выделил один сектор для болельщиков гостей. "Атлетико" было выделено 350 билетов, испанцы забрали 100. Так что ожидаем около 100 болельщиков испанской команды", - заявил Брейдо.

Ранее пресс-служба "Локомотива" сообщила ТАСС, что все билеты на матч с "Атлетико" проданы. Стадион "Локомотив" вмещает около 27 тыс. зрителей.

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