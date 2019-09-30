Легкоатлетка Полина Миллер считает, что ЧМ проходит в непригодном для жизни людей месте

ДОХА, 30 сентября. /ТАСС/. Российская бегунья Полина Миллер считает, что погодные условия в Катаре, где проходит чемпионат мира по легкой атлетике, не пригодны для жизни людей. Об этом она рассказала журналистам после выступления на турнире.

В понедельник все три россиянки не сумели выйти в полуфинал чемпионата мира по легкой атлетике в беге на 400 м. Миллер показала 24-й результат (51,96), Ксения Аксенова (51,99) и Алена Мамина (52,15) заняли 25-е и 28-е места соответственно.

"В Катаре все очень интересно и очень необычно. Кажется, что страна не совсем пригодна для жизни людей, потому что слишком жарко, - сказала Миллер. - На стадионе было очень тяжело дышать, поскольку очень высокая влажность. При этом Доха - очень необычный и красивый город".

"Да, кондиционеры на стадионе ощущаются, но это не очень хорошо, когда ты из жары переходишь в прохладу. Но не думаю, что это сказалось на моем выступлении. Скорее, главная причина - усталость", - отметила она.

Согласно прогнозу погоды, дневная температура в Дохе в дни чемпионата мира не будет опускаться ниже 37 градусов, при этом сохраняется высокая влажность. На главном стадионе чемпионата мира установлена система кондиционирования внутри, которая призвана обеспечить комфортные условия для спортсменов.

19-летняя Миллер является чемпионкой Европы среди юниоров (2019) и чемпионкой России (2019).