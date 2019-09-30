"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 1 октября. "Манчестер Юнайтед" дома сыграл вничью с "Арсеналом" со счетом 1:1 в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу.

В составе хозяев мяч забил Скотт Мактоминей (45-я минута), у лондонского клуба отличился Пьер-Эмерик Обамеянг (58).

В турнирной таблице чемпионата "Манчестер Юнайтед" идет на 10-м месте, набрав 9 очков, "Арсенал" занимает четвертую строчку с 12 очками.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" сыграет в гостях с "Ньюкаслом" 6 октября, "Арсенал" в этот же день примет "Борнмут". Оба клуба в четверг проведут матчи в рамках групповой стадии Лиги Европы.