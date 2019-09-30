"Локомотив" дома примет "Атлетико" в матче второго тура группового этапа футбольной ЛЧ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" во вторник проведут домашний матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико". Игра пройдет на стадионе "РЖД-Арена", начало - 22:00 мск.

По информации пресс-службы столичного клуба, на матче ожидается аншлаг. Арена в Черкизово вмещает около 27 тыс. человек. Испанскую команду поддержат около ста болельщиков.

Полтора года назад соперники встречались друг с другом в рамках 1/8 финала Лиги Европы. "Атлетико" одержал две победы с общим счетом 8:1 (3:0, 5:1), а позже стал победителем турнира. Еще один раз команды встречались друг с другом в розыгрыше Кубка УЕФА сезона-2007/08. Тогда соперники разошлись миром в Москве - 3:3.

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука заявил, что последние матчи остались у всех в памяти, но в этот раз команда будет действовать иначе. "Конечно, помним эти встречи, мы не сыграли на своем уровне, соперник заслуженно победил. Однако матчи были давно, сейчас и у нас другая команда, и у них что-то изменилось. Постараемся исправить ошибки, которые делали тогда, думаю, получится намного лучше", - сказал Чорлука.

"Локомотив" после стартовой победы над немецким "Байером" (2:1) возглавляет таблицу группы D, но безоговорочным фаворитом предстоящего матча является именно "Атлетико". "У нас нет страха, в прошлом году играли с ними, старались. Теперь мы в Лиге чемпионов. Конечно, для нас удовольствие играть с такой командой, мы не боимся, завтра будем действовать без страха", - добавил капитан "Локомотива".

"Локомотив" в хорошем настроении

В субботу железнодорожники победили петербургский "Зенит" со счетом 1:0 в центральном матче 11-го тура чемпионата России и закрепились в группе лидеров первенства. Этот результат добавил команде положительных эмоций и поднял настроение в преддверии игры в Лиге чемпионов.

"Сейчас необходимо восстановиться, чтобы футболисты были готовы на сто процентов к матчу. У нас очень хорошее настроение, мы провели две великолепные встречи против "Байера" и "Зенита". Ошибки, которые допускали полтора года назад, должны обязательно учесть. Необходимо сконцентрироваться и не допускать ошибок, которые были ранее, а жизнь покажет", - сказал Семин.

Специалист не стал никого выделять в составе соперника, подчеркнув, что у "Атлетико" много высококлассных игроков. "Их главное качество - командные действия. Каждый знает свои задачи и выполняет все, что говорит тренер. Они сильны не одним игроком, а все вместе", - заявил наставник российской команды.

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не скупился на комплименты в адрес соперника. "Игроки "Локомотива" хорошо взаимодействует на поле. У команды есть осмысленность, она показывает качественный футбол, это очень опасный соперник", - сказал Симеоне, добавив, что Семин является мощной личностью с великолепной историей.

В стартовом матче группового этапа испанский коллектив сыграл вничью с "Ювентусом" (2:2). "Сейчас мы думаем только о победе и ждем непростой игры. Очень много работаем, так как будет сложный матч. У "Локомотива" отличная команда, нам важно показать свою лучшую игру", - подчеркнул полузащитник "Атлетико" Томас Парти.

В параллельном матче группы D "Ювентус" дома примет "Байер". Их встреча тоже начнется в 22:00 мск.