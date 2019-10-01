Екатеринбургу выделят более 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на Универсиаду-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Екатеринбург получит более 2 млрд рублей на проведение Универсиады-2023 из федерального бюджета. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских в Facebook во вторник.

"Пока что проанонсирую бонус, который выделим из федеральной казны Екатеринбургу накануне Универсиады. В следующем году - 193 миллиона рублей на орграсходы, в 2021-м - уже 625 с лишним, в 2022-м - 1,7 млрд", - написал депутат.