Путин объявил благодарность спортсменам сборной РФ за высокие результаты на Универсиаде

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объявил благодарность спортсменам сборной России, показавшим высокие результаты на ХХХ Всемирной летней Универсиаде, которая прошла в июле в итальянском Неаполе. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В список вошло 38 спортсменов.

Универсиада в Неаполе проходила с 3 по 14 июля. На Играх было разыграно 222 комплекта наград в 18 видах спорта. Сборная России стала второй в медальном зачете завоевав 82 награды: 22 золотые, 24 серебряные и 36 бронзовых медалей. Первое место заняла команда Японии (33-21-28).