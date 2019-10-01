В одни ворота. "Спартак" разгромно проиграл ЦСКА в матче КХЛ, пропустив девять шайб

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА разгромил "Спартак" со счетом 9:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Номинальным хозяином встречи на "ЦСКА-Арене", которая прошла в присутствии 10 675 зрителей, являлся "Спартак". ЦСКА после не очень убедительного старта к матчу со "Спартаком" набрал хорошую форму. Армейцы подходили к первому в сезоне дерби с серией из шести побед подряд. "Спартак" также последние встречи провел хорошо, одержав победы над "Автомобилистом" (1:0) и "Авангардом" (4:3 по буллитам). При этом в первых десяти матчах красно-белые потерпели семь поражений.

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Главный тренер "Спартака" Олег Знарок определился с сочетаниями звеньев и в последних встречах редко их менял. На встречу с ЦСКА из-за повреждения Михаила Юнькова в первой тройке с латвийцами Каспарсом Даугавиньшем и Мартиньшем Карсумсом впервые вышел Глеб Шашков. Однако в середине встречи тренерский штаб красно-белых сделал перестановки, поменяв Шашкова на чеха Робина Ганзла. "У нас много травмированных, центральных нападающих почти нет, нам некого было ставить", - сказал Знарок после матча. В составе ЦСКА неожиданно отсутствовал защитник Мэт Робинсон. Перед началом встречи главный тренер армейцев Игорь Никитин сообщил, что канадец получил небольшое повреждение. Девять шайб ЦСКА "Спартак" начал встречу активно и на исходе восьмой минуты повел в счете благодаря сильному щелчку низом защитника Дмитрия Вишневского. Уже через 12 секунд армейцы сравняли счет, после удачных действий Линдена Вея на пятаке. На перерыв гости ушли с перевесом: спартаковцы заигрались в зоне соперника и пропустили контратаку, точный бросок в которой нанес Сергей Калинин.

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В начале второго периода "Спартак" отыгрался, отличился Максим Гончаров. Исход матча решился во второй половине второго периода. В течение десяти минут армейцы отправили в ворота "Спартака" четыре безответные шайбы. Начал разгром Константин Окулов, воспользовавшийся потерей красно-белых в своей зоне. Затем "Спартак" снова подвела дисциплина - Артем Федоров после того, как игрок ЦСКА Андрей Светлаков нарушил на нем правила, толкнул соперника клюшкой после свистка, за что также получил двухминутное удаление. "У нас вообще проблемы с дисциплиной", - отметил Знарок после матча. Армейцы забросили четвертую шайбу сразу же после возвращения на лед Светлакова и Федорова, а в воротах "Спартака" Юлиуса Гудачека заменил Павел Хомченко. За две минуты до конца периода Иржи Секач размочил свежего вратаря "Спартака", реализовав большинство, а спустя минуту Михаил Григоренко отправил в ворота красно-белых шестую шайбу. "С заменой вратаря не поспешил, наоборот, надо было после третьей шайбы менять уже", - сказал Знарок. В третьем периоде снова первыми отличились спартаковцы, Каспарс Даугавиньш уже спустя 20 секунд после начала отрезка сократил разрыв в счете. Но развить успех красно-белым не удалось, а поймавший кураж Кирилл Капризов отправил в ворота Хомченко еще три безответные шайбы. "Бывают такие матчи, когда все залетает. Первые два периода равная игра, в третьем мы дисциплинированно сыграли. Моменты реализовали", - отметил Никитин. Капризов "подарил" Жамнову и Уланову хет-трик Разгромное поражение от принципиального соперника омрачило праздник генеральному менеджеру "Спартака" Алексею Жамнову и одному из помощников Знарка Игорю Уланову, у которых 1 октября был день рождения. Жамнову исполнилось 49 лет, а Уланову - 50. Спартак" во второй раз уступил ЦСКА в КХЛ с разницей в шесть шайб, ранее это произошло в 1/8 финала плей-офф сезона-2017/18, тогда красно-белые уступили в гостевом матче со счетом 0:6, в российских чемпионатах "Спартак" крупнее всего армейцам проиграл в сезоне-2004/05 (0:7). Самое же крупное поражение в истории от ЦСКА "Спартак" потерпел в сезоне-1958/59, тогда армейский клуб носил название ЦСК МО, тот матч завершился со счетом 1:13. "Где-то нефарт у нас идет, где-то расслабляемся, один отскок, другой, вот так все и получается. Один матч играем строго, а дальше начинаем расслабляться, ничего сверхъестественного тут нет. Сами себе привезли голы, ошибки, недоработки - и вот весь результат. Если так посмотреть, то ЦСКА особо не создавал моменты, большинство голов пришло от наших явных ошибок", - сказал защитник "Спартака" Вишневский.

Хет-трик в дерби стал для Капризова четвертым в КХЛ и третьим в составе ЦСКА. Ранее тремя заброшенными шайбами форвард отмечался в матче прошлого сезона с "Локомотивом" (5:2) и "Слованом" (4:0). В сезоне-2015/16 Капризов в составе "Салавата Юлаева" забросил три шайбы в ворота хорватского "Медвешчака", но его команда проиграла тот матч со счетом 4:5. "Всегда хорошо делать хет-трики, у нас сегодня вообще хорошо залетало, не только я забросил. Надо у "Спартака" спрашивать, бросили ли они играть в третьем периоде. Мы старались показывать свою игру, не расслабляться, надо играть весь матч, а не отдельные отрезки, в какие-то моменты у нас сегодня не получалось, но мы продолжали играть. Сочувствовать никому из "Спартака" не буду, это же игра", - отметил Капризов. Партнер Капризова по команде Михаил Григоренко считает, что 22-летний форвард уже готов играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). "Думаю, что Капризов готов к НХЛ. Он прекрасный мастер, много забивает, уже на международном уровне себя проявил", - сказал Григоренко. В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" идет на шестой строчке, набрав в 14 играх 13 очков, ЦСКА лидирует в конференции, на счету команды 21 очко в 12 матчах. В следующем матче "Спартак" в гостях сыграет с подольским "Витязем" 5 октября, ЦСКА 3 октября на домашней арене также сыграет с "Витязем".

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 ЦСКА 12 8 2 1 0 1 1 44-17 21 2 СКА 13 8 1 0 1 0 3 34-25 19 3 Витязь 11 6 1 3 0 0 1 33-17 20 4 Торпедо 13 5 3 0 0 0 5 38-33 16 5 Динамо Мск 12 5 1 0 1 1 4 28-32 14 6 Спартак 13 4 0 1 0 3 6 36-42 13 7 Динамо Мн 12 3 2 0 2 1 4 35-34 13 8 Йокерит 11 4 1 0 0 1 5 32-34 11 9 Сочи 12 4 0 0 1 2 5 26-34 11 10 Северсталь 12 3 0 2 0 1 6 32-36 11 11 Локомотив 11 4 0 0 0 0 7 25-32 8 12 Динамо Р 11 1 2 0 0 0 8 16-40 6