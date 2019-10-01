В одни ворота. "Спартак" разгромно проиграл ЦСКА в матче КХЛ, пропустив девять шайб

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА разгромил "Спартак" со счетом 9:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Номинальным хозяином встречи на "ЦСКА-Арене", которая прошла в присутствии 10 675 зрителей, являлся "Спартак".
ЦСКА после не очень убедительного старта к матчу со "Спартаком" набрал хорошую форму. Армейцы подходили к первому в сезоне дерби с серией из шести побед подряд. "Спартак" также последние встречи провел хорошо, одержав победы над "Автомобилистом" (1:0) и "Авангардом" (4:3 по буллитам). При этом в первых десяти матчах красно-белые потерпели семь поражений.
Главный тренер "Спартака" Олег Знарок определился с сочетаниями звеньев и в последних встречах редко их менял. На встречу с ЦСКА из-за повреждения Михаила Юнькова в первой тройке с латвийцами Каспарсом Даугавиньшем и Мартиньшем Карсумсом впервые вышел Глеб Шашков. Однако в середине встречи тренерский штаб красно-белых сделал перестановки, поменяв Шашкова на чеха Робина Ганзла.
"У нас много травмированных, центральных нападающих почти нет, нам некого было ставить", - сказал Знарок после матча.
В составе ЦСКА неожиданно отсутствовал защитник Мэт Робинсон. Перед началом встречи главный тренер армейцев Игорь Никитин сообщил, что канадец получил небольшое повреждение.
Девять шайб ЦСКА
"Спартак" начал встречу активно и на исходе восьмой минуты повел в счете благодаря сильному щелчку низом защитника Дмитрия Вишневского. Уже через 12 секунд армейцы сравняли счет, после удачных действий Линдена Вея на пятаке. На перерыв гости ушли с перевесом: спартаковцы заигрались в зоне соперника и пропустили контратаку, точный бросок в которой нанес Сергей Калинин.
В начале второго периода "Спартак" отыгрался, отличился Максим Гончаров. Исход матча решился во второй половине второго периода. В течение десяти минут армейцы отправили в ворота "Спартака" четыре безответные шайбы. Начал разгром Константин Окулов, воспользовавшийся потерей красно-белых в своей зоне. Затем "Спартак" снова подвела дисциплина - Артем Федоров после того, как игрок ЦСКА Андрей Светлаков нарушил на нем правила, толкнул соперника клюшкой после свистка, за что также получил двухминутное удаление.
"У нас вообще проблемы с дисциплиной", - отметил Знарок после матча.
Армейцы забросили четвертую шайбу сразу же после возвращения на лед Светлакова и Федорова, а в воротах "Спартака" Юлиуса Гудачека заменил Павел Хомченко. За две минуты до конца периода Иржи Секач размочил свежего вратаря "Спартака", реализовав большинство, а спустя минуту Михаил Григоренко отправил в ворота красно-белых шестую шайбу. "С заменой вратаря не поспешил, наоборот, надо было после третьей шайбы менять уже", - сказал Знарок.
В третьем периоде снова первыми отличились спартаковцы, Каспарс Даугавиньш уже спустя 20 секунд после начала отрезка сократил разрыв в счете. Но развить успех красно-белым не удалось, а поймавший кураж Кирилл Капризов отправил в ворота Хомченко еще три безответные шайбы.
"Бывают такие матчи, когда все залетает. Первые два периода равная игра, в третьем мы дисциплинированно сыграли. Моменты реализовали", - отметил Никитин.
Капризов "подарил" Жамнову и Уланову хет-трик
Разгромное поражение от принципиального соперника омрачило праздник генеральному менеджеру "Спартака" Алексею Жамнову и одному из помощников Знарка Игорю Уланову, у которых 1 октября был день рождения. Жамнову исполнилось 49 лет, а Уланову - 50. Спартак" во второй раз уступил ЦСКА в КХЛ с разницей в шесть шайб, ранее это произошло в 1/8 финала плей-офф сезона-2017/18, тогда красно-белые уступили в гостевом матче со счетом 0:6, в российских чемпионатах "Спартак" крупнее всего армейцам проиграл в сезоне-2004/05 (0:7). Самое же крупное поражение в истории от ЦСКА "Спартак" потерпел в сезоне-1958/59, тогда армейский клуб носил название ЦСК МО, тот матч завершился со счетом 1:13.
"Где-то нефарт у нас идет, где-то расслабляемся, один отскок, другой, вот так все и получается. Один матч играем строго, а дальше начинаем расслабляться, ничего сверхъестественного тут нет. Сами себе привезли голы, ошибки, недоработки - и вот весь результат. Если так посмотреть, то ЦСКА особо не создавал моменты, большинство голов пришло от наших явных ошибок", - сказал защитник "Спартака" Вишневский.
Хет-трик в дерби стал для Капризова четвертым в КХЛ и третьим в составе ЦСКА. Ранее тремя заброшенными шайбами форвард отмечался в матче прошлого сезона с "Локомотивом" (5:2) и "Слованом" (4:0). В сезоне-2015/16 Капризов в составе "Салавата Юлаева" забросил три шайбы в ворота хорватского "Медвешчака", но его команда проиграла тот матч со счетом 4:5.
"Всегда хорошо делать хет-трики, у нас сегодня вообще хорошо залетало, не только я забросил. Надо у "Спартака" спрашивать, бросили ли они играть в третьем периоде. Мы старались показывать свою игру, не расслабляться, надо играть весь матч, а не отдельные отрезки, в какие-то моменты у нас сегодня не получалось, но мы продолжали играть. Сочувствовать никому из "Спартака" не буду, это же игра", - отметил Капризов.
Партнер Капризова по команде Михаил Григоренко считает, что 22-летний форвард уже готов играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). "Думаю, что Капризов готов к НХЛ. Он прекрасный мастер, много забивает, уже на международном уровне себя проявил", - сказал Григоренко.
В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" идет на шестой строчке, набрав в 14 играх 13 очков, ЦСКА лидирует в конференции, на счету команды 21 очко в 12 матчах. В следующем матче "Спартак" в гостях сыграет с подольским "Витязем" 5 октября, ЦСКА 3 октября на домашней арене также сыграет с "Витязем".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|12
|8
|2
|1
|0
|1
|1
|44-17
|21
|2
|СКА
|13
|8
|1
|0
|1
|0
|3
|34-25
|19
|3
|Витязь
|11
|6
|1
|3
|0
|0
|1
|33-17
|20
|4
|Торпедо
|13
|5
|3
|0
|0
|0
|5
|38-33
|16
|5
|Динамо Мск
|12
|5
|1
|0
|1
|1
|4
|28-32
|14
|6
|Спартак
|13
|4
|0
|1
|0
|3
|6
|36-42
|13
|7
|Динамо Мн
|12
|3
|2
|0
|2
|1
|4
|35-34
|13
|8
|Йокерит
|11
|4
|1
|0
|0
|1
|5
|32-34
|11
|9
|Сочи
|12
|4
|0
|0
|1
|2
|5
|26-34
|11
|10
|Северсталь
|12
|3
|0
|2
|0
|1
|6
|32-36
|11
|11
|Локомотив
|11
|4
|0
|0
|0
|0
|7
|25-32
|8
|12
|Динамо Р
|11
|1
|2
|0
|0
|0
|8
|16-40
|6
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Автомобилист
|13
|5
|3
|1
|0
|1
|3
|37-28
|19
|2
|Авангард
|11
|6
|1
|0
|1
|1
|2
|32-27
|16
|3
|Ак Барс
|11
|9
|0
|0
|0
|0
|2
|41-20
|18
|4
|Салават Юлаев
|12
|7
|0
|0
|1
|0
|4
|31-27
|15
|5
|Барыс
|11
|7
|0
|0
|0
|0
|4
|22-19
|14
|6
|Сибирь
|11
|5
|0
|0
|2
|1
|3
|24-25
|13
|7
|Трактор
|14
|4
|2
|0
|0
|1
|7
|22-30
|13
|8
|Адмирал
|11
|4
|1
|1
|0
|0
|5
|21-25
|12
|9
|Нефтехимик
|13
|4
|0
|1
|1
|1
|6
|31-34
|12
|10
|Куньлунь
|12
|3
|0
|2
|0
|1
|6
|27-34
|11
|11
|Амур
|12
|2
|0
|0
|0
|3
|7
|19-26
|7
|12
|Металлург Мг
|12
|2
|0
|0
|2
|0
|8
|20-32
|6