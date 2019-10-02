Испанских болельщиков не будет на матче Лиги Европы "Краснодар" - "Хетафе"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Болельщиков испанского футбольного клуба "Хетафе" с высокой долей вероятности не будет на матче второго тура группового этапа Лиги Европы в Краснодаре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Краснодара".

Встреча пройдет 3 октября, начало - 22:00 мск.

"Мы не ожидаем, что они [испанские болельщики] будут на матче", - сказал собеседник агентства.

В группу С вместе с "Краснодаром" и "Хетафе" также попали турецкий "Трабзонспор" и швейцарский "Базель". В первом туре российский клуб в гостях уступил "Базелю" со счетом 0:5, "Хетафе" дома победил "Трабзонспор" - 1:0.