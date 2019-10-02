Матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола 2020 года пройдет в Уфе

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Республика Башкортостан и Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ) подписали соглашение о проведении Матча звезд 2020 года в Уфе. Церемония подписания соглашения прошла в ТАСС.

Соглашение подписали председатель наблюдательного совета АСБ Александр Коновалов и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Матч звезд пройдет 1 февраля на "Уфа-Арене".

"Матч звезд - это яркое спортивное событие. Могу сказать, что инфраструктура города уже полностью готова, а проводить матчи такого уровня мы умеем", - заявил Хабиров.

"Баскетбол любят в регионе, на любительском уровне в него играет порядка 50 тыс. человек. Надеюсь, предстоящий Матч звезд позволит баскетболу в городе выйти на новый уровень", - сказал Коновалов.

АСБ является крупнейшей студенческой лигой в Европе и объединяет 800 баскетбольных команд из 71 региона. Матч звезд 2019 года прошел с 24 по 26 января в Великом Новгороде.