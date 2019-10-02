Тренер "Краснодара": мы не планируем отходить от своего стиля игры в матче Лиги Европы

КРАСНОДАР, 2 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" не собирается отходить от своего стиля игры в матче второго тура группового раунда Лиги Европы против испанского "Хетафе". Об этом журналистам рассказал главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев.

В четверг "Краснодар" дома сыграет с "Хетафе". В матче первого тура подопечные Матвеева проиграли швейцарскому "Базелю" со счетом 0:5, в матче 11-го тура чемпионата России "Краснодар" на домашнем стадионе обыграл тульский "Арсенал" (2:0), прервав трехматчевую серию без побед во всех турнирах.

"Мы не планируем отходить от нашего стиля игры. Мы пропустили много мячей в игре первого тура групповой стадии с "Базелем", но уже в матче с "Арсеналом" доказали, что находимся на правильном пути. Мы понимаем, как играет "Хетафе", завтра будут решать нюансы - владение мячом и борьба за мяч. Кто завтра будет владеть мячом, тот и победит", - сказал Матвеев.

В сезоне-2018/19 краснодарский клуб дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил по сумме двух встреч испанской "Валенсии", пропустив решающий гол на третьей добавленной ко второму тайму минуте. "Сложно говорить о том, каким получится матч. Мы хорошо играли с "Валенсией" в прошлом сезоне, но нам не хватило нескольких секунд для победы в том противостоянии. Завтра будет сложный матч, я думаю, он может быть похожим на тот, что был с "Валенсией", - сказал исландский защитник "Краснодара" Йон Фьолусон.

В группу С вместе с "Краснодаром" и "Хетафе" также попали турецкий "Трабзонспор" и "Базель".