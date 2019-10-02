Футболист ЦСКА Дзагоев может вернуться к тренировкам в общей группе через неделю

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев может вернуться к тренировкам в общей группе через неделю. Об этом журналистам сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

ЦСКА в четверг на "ВЭБ-Арене" проведет матч второго тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Эспаньола". Начало игры - 19:55 мск. Дзагоев не принимал участие в официальных матчах с 3 ноября 2018 года из-за двух травм.

"Это наша больная тема, - сказал Гончаренко. - После того, как он получил рецидив, он сам зарекается говорить, когда вернется. Может быть, через неделю вернется в общую группу, пока занимается по индивидуальной программе. Мы верим, что он нам еще поможет".

Также специалист рассказал о состоянии здоровья защитников Седрика Гогуа, Кирилла Набабкина и Георгия Щенникова, которые не принимали участия в последних играх ЦСКА из-за травм.

"У нас готов Гогуа, но протокол ограничен 18 игроками, - отметил главный тренер армейцев. - Посмотрим, кто в него попадет. Говорят о проблемах с составом, но у нас есть конкуренция даже за то, чтобы попасть в заявку. Набабкин и Щенников, надеюсь, смогут помочь нам уже после паузы на игры сборных".

ЦСКА после первого тура группового турнира Лиги Европы занимает четвертое место в группе H, не набрав ни одного очка. Места с первого по третье занимают болгарский "Лудогорец" (3 очка), венгерский "Ференцварош" (1) и "Эспаньол" (1).