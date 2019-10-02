Футболисты "Зенита" пропустили семь мячей от "Бенфики" в Юношеской лиге УЕФА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" проиграл португальской "Бенфике" со счетом 1:7 в домашнем матче второго тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В составе "Бенфики" голы забили Умаро Эмбало (2-я минута), Тиагу Говея (15 и 52), Тиагу Данташ (20, с пенальти), Роналду Камара (48), Гонсало Рамоc (56) и Жаир Тавареш (81). В составе "Зенита" отличился Вадим Симутенков (75, с пенальти).

"Зенит" и "Бенфика" играют в группе G вместе с французским "Лионом" и немецким "Лейпцигом". "Бенфика" занимает первое место в турнирной таблице, набрав шесть очков после двух матчей. Далее идут "Лион" (3 очка) и "Лейпциг" (0), их матч завершится позднее в среду. Замыкает таблицу "Зенит", в активе которого нет ни одного очка.

В следующем туре "Зенит" 23 октября в гостях сыграет с "Лейпцигом", "Бенфика" в этот же день на домашнем поле примет "Лион".

Юношеская лига УЕФА - соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). В турнире стартовали две группы по 32 команды, в первой (путь Лиги чемпионов) - юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) - победители национальных чемпионатов в своем возрасте. В пути Лиги чемпионов также принимает участие московский "Локомотив", в пути национальных чемпионатов представителя России нет, так как "Локомотив" также стал обладателем Кубка Российского футбольного союза и завоевал право играть в пути национальных чемпионатов, но, согласно регламенту, его место перешло следующей стране в клубном рейтинге УЕФА.