Около 4 тыс. человек примут участие в зарядке на форуме "Россия - спортивная держава"

ТАСС, 2 октября. Массовая зарядка, которая пройдет 11 октября в Нижегородской области в рамках международного форума "Россия - спортивная держава", объединит около 4 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой правительства региона.

Международный форум "Россия - спортивная держава" пройдет в Нижнем Новгороде 10-11 октября.

"Ожидается, что в общерегиональной зарядке примут участие около 4 тыс. человек. Из них 3 тысячи выйдут на поле стадиона ["Нижний Новгород"]", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Трансляция зарядки будет вестись в эфире телеканала ННТВ, к ней можно будет присоединиться из любого района Нижегородской области. Площадками для проведения зарядки станут также Главное управление МЧС России по Нижегородской области, Академия МВД РФ, Нижегородский госуниверситет им. Лобачевского, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов региона.

Вместе с нижегородцами и гостями форума в зарядке примут участие серебряный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов, чемпионка мира и Олимпийских игр по художественной гимнастике Дарья Шкурихина, чемпион мира по тайскому боксу Артем Пашпорин, игроки хоккейного клуба "Торпедо", футбольного клуба "Нижний Новгород" и других команд.

Первый форум "Россия - спортивная держава" прошел в 2009 году в Казани по указу президента РФ. Площадками форума в разные годы становились Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары, Ульяновск и другие города. Центром проведения форума в Нижнем Новгороде станет район Стрелки, где расположен стадион, принимавший матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.