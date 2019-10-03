Автодром под Петербургом "Игора драйв" примет этап гоночной серии DTM в 2020 году

НОВОЖИЛОВО /Ленинградская область/, 3 октября. /ТАСС/. Один из этапов немецкого кузовного чемпионата (DTM) в сезоне 2020 года пройдет под Санкт-Петербургом на автодроме "Игора драйв". Об этом было объявлено на пресс-конференции на автодроме.

Контракт на проведение этапа рассчитан на три года, этап 2020 года пройдет с 29 по 31 мая. "Мы рады вернуться в Россию, "Игора драйв" - замечательный комплекс. В следующем году здесь будет проведена первая гонка", - сказал исполнительный директор компании-организатора чемпионата ITR GmbH Ахим Кострон.

"Сегодня произошло событие, которого мы долго ждали, - в 2020 году в мае пройдет одна из лучших мировых гонок, - сказал один из владельцев автодрома Владимир Васильев. - Комплекс был построен не только для международных соревнований, здесь будут проводиться и российские чемпионаты, детские соревнования. Такой комплекс даст толчок развитию автоспорта в стране".

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что автодром является одним из лучших комплексов в мире. "Автодром может принимать не только спортивные соревнования, но и заезды простых любителей автомотоспорта, здесь все доступно - и по условиям, и по цене", - сказал он.

Немецкий кузовной чемпионат проводится с 2000 года, большинство этапов проходит в Германии. С 2013 по 2016 год один из этапов серии проходил на подмосковной трассе Moscow Raceway. В сезоне-2014 в чемпионате выступал российский пилот Виталий Петров.

"Игора драйв" включает в себя одновременно 10 профессиональных трасс: для шоссейно-кольцевых гонок, дрифта, ралли-кросса, мотокросса, эндуро, картинга, супермото и парных гонок, трассу внедорожников, центр контраварийной подготовки. Автодром имеет возможность принимать соревнования международных гоночных серий самого высокого уровня. Площадь комплекса, который находится в 54 км от Санкт-Петербурга, составляет около 100 га.