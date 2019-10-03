"Рособоронэкспорт" и ФХР подписали спонсорский контракт на 50 млн рублей

ТАСС, 3 октября. АО "Рособоронэкспорт" и Федерация хоккея России (ФХР) заключили спонсорский договор на сумму в 50 млн рублей, соглашение рассчитано до 31 мая 2020 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно договору, "Рособоронэкспорт" становится официальным партнером ФХР и национальной сборной России. Данное соглашение предполагает, что компания может использовать символику ФХР и национальной сборной на своих площадках, а логотип компании будет размещен на баннерах в ходе матчей с участием российской команды. Кроме того, символика "Рособоронэкспорта" будет размещаться на рекламных материалах, на сайте ФХР, на льду за воротами во время матчей сборной и в других местах арены во время игр.

Акционерное общество (АО) "Рособоронэкспорт" входит в госкорпорацию "Ростех" и является единственным в России государственным посредником по экспорту продукции военного назначения.