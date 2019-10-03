"Химки" победили "Маккаби" в первом матче нового сезона баскетбольной Евролиги

МЫТИЩИ /Московская область/, 3 октября. /ТАСС/. Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" дома победил израильский "Маккаби" (Тель-Авив) со счетом 89:83 в первом матче нового сезона Евролиги. Встреча прошла на "Арене-Мытищи" в присутствии 4798 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Химок" Алексей Швед, который набрал 22 очка.

В пятницу действующий победитель турнира московский ЦСКА в гостях встретится с испанской "Валенсией", а петербургский "Зенит" дебютирует в Евролиге гостевым матчем с немецкой "Альбой".

Во втором туре "Химки" примут испанскую "Басконию", матч пройдет 11 октября.