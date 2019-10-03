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ЧМ по легкой атлетике

Десятиборец Шкуренев рассказал, что прическу для чемпионата мира ему сделала Ласицкене

Спортсмен считает, что это помогло ему выступить в Дохе, особенно в прыжковом секторе
Илья Шкуренев EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ
Описание
Илья Шкуренев
© EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

ДОХА, 4 октября. /ТАСС/. Российский десятиборец Илья Шкуренев рассказал, что необычную прическу, с которой он выступал на мировом первенстве в Дохе, ему сделала чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене. Об этом он сообщил журналистам по окончании соревнований, в которых занял четвертое место.

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Шкуренев на чемпионате мира выступал с заплетенными в косы волосами.

"Это не новая прическа, просто ее внешний вид зависит от того, кто как заплетет, в этот раз заплетала Маша Ласицкене. И на высоте мне сегодня повезло: она заплетала, поэтому напрягал нормально. Кто ее придумал? Да она придумана еще до рождества Христова, да, выглядит как женская, но у меня и волосы не типичные для мужчины, поэтому проще один раз заплести, и они уже не мешаются", - сказал Шкуренев.

"Как заплела два дня назад, так и выступаю, кто еще тут мне волосы заплетет? Так что уже помыть голову хочется", - отметил он.

Ласицкене в Дохе завоевала золотую медаль, став первой в истории легкой атлетики трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.

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