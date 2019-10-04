Ассоциация футбола Азербайджана подала жалобу в УЕФА из-за инцидента в матче Лиги Европы

ТАСС, 4 октября. Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (AFFA) направила жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу инцидента в матче второго тура группового этапа Лиги Европы между люксембургским "Дюделанжем" и азербайджанским "Карабахом". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба AFFA.

Встреча, которая прошла в четверг в Люксембурге, была прервана из-за появления над полем дрона с флагом Нагорного Карабаха. Игра была остановлена на 32-й минуте при счете 2:0 в пользу "Карабаха". Вынужденная пауза в матче длилась около 20 минут, после чего игра возобновилась. Как говорится в заявлении AFFA, министр спорта Люксембурга Дэн Керш принес извинения "Карабаху" и его болельщикам от имени правительства страны за инцидент.

"Футбол - это взаимоуважение, спортивный дух и равенство. К сожалению, некоторые стороны рассматривают футбол как поле политической провокации. Инцидент, с которым мы столкнулись на стадионе имени Жози Бартела, также вызывает сомнения в безопасности наших игроков, и мы надеемся, что в будущем будут приняты соответствующие меры. Мы считаем, что УЕФА будет расследовать и принимать соответствующие решения в отношении неблагоприятных событий, произошедших во время матча", - говорится в заявлении.

Также AFFA выразила благодарность футболистам "Карабаха" за профессионализм и выдержку, несмотря на сложившуюся ситуацию. "AFFA благодарит игроков команды "Карабах" за то, что не поддались на провокации, за эмоциональный контроль и профессиональное поведение. Команда показала искреннее уважение ценностей УЕФА: к решению рефери, сопернику, болельщикам".

Встреча завершилась победой "Карабаха" (4:1). В турнирной таблице группы А "Карабах" занимает второе место, имея в активе 3 очка, "Дюделанж" также набрал 3 очка и идет на третьем месте. Лидирует в группе испанская "Севилья" (6 очков), замыкает таблицу кипрский АПОЭЛ (0). В следующем туре азербайджанская команда дома примет АПОЭЛ, а люксембургский клуб на выезде сыграет с "Севильей", обе встречи пройдут 24 октября.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.