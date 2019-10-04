Правительство РФ одобрило идею проведения женского Кубка мира - 2022 по баскетболу

ТАСС, 4 октября. Правительство РФ одобрило идею подачи заявки на проведение баскетбольного Кубка мира 2022 года среди женских сборных в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Окончательное решение о подаче заявки на проведение турнира было принято в пятницу на заседании межведомственной комиссии по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований. На заседании с докладами выступили президент РФБ Андрей Кириленко и заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов. Члены межведомственной комиссии во главе с заместителем председателя правительства РФ Ольгой Голодец, при участии министра спорта РФ Павла Колобкова и президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова поддержали эту заявку.

Другие претенденты на проведение Кубка мира 2022 года пока неизвестны. Окончательное решение о месте проведения турнира будет принято в марте следующего года на заседании центрального бюро Международной федерации баскетбола (FIBA).

Женский Кубок мира проводится с 1953 года (до 2014 года носил название чемпионат мира по баскетболу), турнир проводится раз в четыре года. Россия ни разу не принимала женский Кубок мира, в 1959 и 1986 годах соревнования проводились на территории СССР. Действующим победителем Кубка мира является сборная США.