"Сочи" обыграл "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ, уступая со счетом 0:3

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. "Сочи" обыграл омский "Авангард" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во дворце спорта "Большой" в Сочи.

Шайбами в матче отметились Никита Пивцакин (8-я минута) и Роб Клинкхаммер (10, 37). В составе "Сочи" шайбы забросили Мальте Стрёмвалль (44, 62), Денис Александров (49) и Роберт Росен (60). По ходу встречи "Сочи" проигрывал со счетом 0:3, но сумел забросить три шайбы в третьем периоде.

Хоккеист "Авангарда" Кирилл Семенов, который отдал голевую передачу, набрал очки четвертый матч подряд (1 шайба + 4 передачи), шестой матч подряд набирает очки игрок омской команды Свен Андригетто (3+6), также отдавший результативную передачу в матче. Хоккеист "Сочи" Никита Точицкий провел 250-й матч в КХЛ.

"Авангард" потерпел пятое поражение в сезоне за 13 матчей. "Сочи" прервал серию поражений из четырех матчей, всего в нынешнем сезоне клуб выиграл пять матчей из 13.

В турнирной таблице Восточной конференции "Авангард" занимает второе место, набрав 19 очков. "Сочи" идет на восьмой строчке в Западной конференции, имея в активе 13 очков. В следующем матче "Авангард" на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом", "Сочи" дома сыграет с хабаровским "Амуром". Обе встречи пройдут 6 октября.

В другом матче игрового дня уфимский "Салават Юлаев" обыграл череповецкую "Северсталь" со счетом 3:1. В составе уфимской команды отметились Петр Хохряков (37), Линус Умарк (52) и Никита Сошников (57). В составе "Северстали" единственную шайбу забросил Егор Яковлев (25). Игрок "Салавата Юлаева" Тему Хартикайнен, отметившийся результативной передачей, набрал очки пятый матч подряд (3+3).