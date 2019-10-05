"Дерби Каунти" оштрафовал арестованных за пьяное вождение футболистов

ТАСС, 5 октября. Английский футбольный клуб "Дерби Каунти" оштрафовал игроков команды Тома Лоуренса и Мэйсона Беннетта, которые были арестованы за пьяное вождение. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Игроки были арестованы 24 сентября и должны явиться в суд 15 октября. Клуб принял решение наложить на футболистов штраф в размере заработной платы за полтора месяца (максимально возможная сумма штрафа), а также обязал их провести 80 часов на общественных работах и прослушать курс о вреде алкоголя.

"Футбольный клуб "Дерби Каунти" завершил дисциплинарные слушания по делу Лоуренса и Беннетта, - говорится в заявлении пресс-службы. - Вне зависимости от решения суда клуб не приемлет подобное поведение кого-либо из игроков или персонала клуба, которое может привести к чьей-либо травме и ухудшает репутацию команды".

На заднем сидении машины, которую вел Лоуренс, находился капитан клуба Ричард Кио, он получил серьезные травмы коленей и выбыл до конца сезона.

После десяти туров "Дерби Каунти" занимает 16-е место во втором по силе дивизионе чемпионата Англии, имея в активе 12 очков. Позднее в субботу "Дерби Каунти" примет "Лутон Таун" в матче 11-го тура.