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Футбол в России

"Динамо" проиграло третий матч подряд в РПЛ, уступив в меньшинстве "Оренбургу"

Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ОРЕНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" на выезде уступил "Оренбургу" со счетом 0:2 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газовик".

В составе "Оренбурга" отличились Артем Кулишев (61-я минута) и Урош Радакович (88). На 42-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник "Динамо" Артур Юсупов. Защитник "Динамо" Григорий Морозов провел 100-й матч за клуб во всех турнирах.

Лучшим игроком встречи был признан защитник "Оренбурга" Сергей Терехов. На 43-й минуте был заменен футболист "Динамо" Жоаозиньо, который получил травму. По сообщениям СМИ, игрок покинул стадион до окончания встречи, его отвезли в больницу с подозрением на перелом. В компенсированное время ко второму тайму главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов получил желтую карточку.

"Динамо" и "Оренбург" встретились в третий раз в истории, на счету "Оренбурга" две победы, "Динамо" победило оренбургский клуб один раз. Безвыигрышная серия "Динамо" в текущем чемпионате России составляет пять матчей (две ничьи, три поражения), "Динамо" потерпело третье поражение подряд в РПЛ. "Оренбург" одержал четвертую победу в пяти последних матчах РПЛ.

"Оренбург" поднялся на девятое место в турнирной таблице, набрав 14 очков, "Динамо" находится в зоне вылета, располагаясь на предпоследнем, 15-м месте (10 очков). В 13-м туре "Динамо" примет "Краснодар", матч пройдет 20 октября, в этот же день "Оренбург" дома сыграет с самарским клубом "Крылья Советов".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1ЦСКА1181218-825
2Локомотив1172218-1023
3Ростов1172220-1423
4Краснодар1172223-1223
5Зенит1172218-523
6Уфа1243511-1115
7Урал1142517-2314
8Арсенал1142513-1614
9Оренбург1242617-1914
10Спартак1142512-1314
11Сочи1133510-1312
12Ахмат123368-1712
13Крылья Советов1132615-1611
14Рубин113266-1511
15Динамо122468-1410
16Тамбов112279-178
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