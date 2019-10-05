"Динамо" проиграло третий матч подряд в РПЛ, уступив в меньшинстве "Оренбургу"

ОРЕНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" на выезде уступил "Оренбургу" со счетом 0:2 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газовик".
В составе "Оренбурга" отличились Артем Кулишев (61-я минута) и Урош Радакович (88). На 42-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник "Динамо" Артур Юсупов. Защитник "Динамо" Григорий Морозов провел 100-й матч за клуб во всех турнирах.
Лучшим игроком встречи был признан защитник "Оренбурга" Сергей Терехов. На 43-й минуте был заменен футболист "Динамо" Жоаозиньо, который получил травму. По сообщениям СМИ, игрок покинул стадион до окончания встречи, его отвезли в больницу с подозрением на перелом. В компенсированное время ко второму тайму главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов получил желтую карточку.
"Динамо" и "Оренбург" встретились в третий раз в истории, на счету "Оренбурга" две победы, "Динамо" победило оренбургский клуб один раз. Безвыигрышная серия "Динамо" в текущем чемпионате России составляет пять матчей (две ничьи, три поражения), "Динамо" потерпело третье поражение подряд в РПЛ. "Оренбург" одержал четвертую победу в пяти последних матчах РПЛ.
"Оренбург" поднялся на девятое место в турнирной таблице, набрав 14 очков, "Динамо" находится в зоне вылета, располагаясь на предпоследнем, 15-м месте (10 очков). В 13-м туре "Динамо" примет "Краснодар", матч пройдет 20 октября, в этот же день "Оренбург" дома сыграет с самарским клубом "Крылья Советов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|ЦСКА
|11
|8
|1
|2
|18-8
|25
|2
|Локомотив
|11
|7
|2
|2
|18-10
|23
|3
|Ростов
|11
|7
|2
|2
|20-14
|23
|4
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|23-12
|23
|5
|Зенит
|11
|7
|2
|2
|18-5
|23
|6
|Уфа
|12
|4
|3
|5
|11-11
|15
|7
|Урал
|11
|4
|2
|5
|17-23
|14
|8
|Арсенал
|11
|4
|2
|5
|13-16
|14
|9
|Оренбург
|12
|4
|2
|6
|17-19
|14
|10
|Спартак
|11
|4
|2
|5
|12-13
|14
|11
|Сочи
|11
|3
|3
|5
|10-13
|12
|12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|8-17
|12
|13
|Крылья Советов
|11
|3
|2
|6
|15-16
|11
|14
|Рубин
|11
|3
|2
|6
|6-15
|11
|15
|Динамо
|12
|2
|4
|6
|8-14
|10
|16
|Тамбов
|11
|2
|2
|7
|9-17
|8