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Футбол в России

Силкин считает, что причиной отставки Хохлова стало снижение качества игры "Динамо"

В субботу тренер покинул команду после четвертого поражения подряд
Сергей Силкин Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Сергей Силкин
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Ухудшение качества игры московского футбольного клуба "Динамо" повлекло за собой отставку главного тренера Дмитрия Хохлова. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин.

В субботу в матче 12-го тура чемпионата России "Динамо" на выезде проиграло "Оренбургу" со счетом 0:2, доведя серию поражений до четырех игр во всех турнирах. Позднее Хохлов подал в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды, руководство клуба ее приняло.

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"Любой тренер, когда подписывает контракт, должен понимать, что ему не гарантирована "вечная жизнь", все зависит от результата, - сказал Силкин. - И я был в такой ситуации, она неприятная, но ни один тренер еще этого не избежал. Это решение [об отставке Хохлова] связано с тем, что команда буксует, а задачи поставлены. Что же до работы Хохлова, то она нормальная, команда вылетала из премьер-лиги, после этого нужен был год на адаптацию в высшем дивизионе, и в том составе, что был в прошлом году, был недостаток квалифицированных футболистов, но клуб сохранил место в элите, а это значит, что работа нормальная".

"В этом году была поставлена задача попасть в еврокубки, насколько я понимаю, но команда находится в нижней части турнирной таблицы, - добавил он. - Причин [снижения результатов] наверняка много, но нужно быть в команде, чтобы знать их, очевидно, что футболистов приобретено достаточно, а играть стали даже хуже, чем в прошлом сезоне".

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" занимает предпоследнее, 15-е место, набрав 10 очков после 12 матчей.

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