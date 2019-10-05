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Футбол в России

Хохлов надеется, что следующий тренер поможет "Динамо" выйти на другой уровень

В субботу бело-голубые в гостях проиграли "Оренбургу", после чего Дмитрий Хохлов подал в отставку
Дмитрий Хохлов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дмитрий Хохлов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 5 октября. Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Дмитрий Хохлов выразил надежду, что новый тренерский штаб поможет команде выйти на другой уровень. Комментарий Хохлова приводит пресс-служба "Оренбурга".

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В субботу в матче 12-го тура Российской премьер лиги "Динамо" на выезде потерпело поражение от "Оренбурга" со счетом 0:2, продлив серию без побед в матчах чемпионата страны до пяти встреч. После матча руководство "Динамо" одобрило отставку Хохлова.

"После такого поражения никаких оправданий быть не может. [Ранее] мы разговаривали с руководством, которое дало еще один шанс исправить ситуацию, сегодня этого сделать не получилось, поэтому я считаю, что пришло время подать в отставку. Команда хорошая, наверное, что-то у нас не получилось, я имею в виду тренерский штаб. Надеюсь, что те люди, которые придут, все-таки помогут "Динамо" справиться с этой ситуацией и выведут на тот уровень, которого ожидают болельщики", - сказал Хохлов.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги "Динамо" занимает предпоследнее, 15-е место, набрав 10 очков в 12 матчах.

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