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ЧМ по легкой атлетике
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Голландка Хассан победила в беге на 1500 м и стала двукратной чемпионкой мира

Россиянки не выступали в данном виде программы
Сифан Хассан AP Photo/Petr David Josek
Описание
Сифан Хассан
© AP Photo/Petr David Josek

ДОХА, 5 октября. /ТАСС/. Сифан Хассан, выступающая за команду Нидерландов, одержала победу в беге на 1500 м на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе.

26-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 3 минуты 51,95 секунды, данный результат стал новым рекордом чемпионатов мира. Второе место заняла кенийка Фейс Кипьегон (3.54,22), третье - представительница Эфиопии Гудаф Цегай (3.54,38). Россиянки не выступали в данном виде программы.

Ранее голландская спортсменка выиграла золотую медаль чемпионата мира на дистанции 10000 м, победив на турнире в Дохе. Таким образом, Хассан стала первой в истории спортсменкой, которой удалось выиграть золотые награды на дистанциях 1500 м и 10000 м на одном чемпионате мира. Также в ее активе две бронзовые награды мировых первенств, две золотые и две серебряные награды европейских первенств.

Хассан принесла сборной Нидерландов вторую награду на текущем чемпионате мира. В общекомандном зачете лидирует сборная США (9-9-3), второй идет команда Китая (3-3-3), третьей - Кении (3-1-2). На счету российских спортсменов шесть наград: две золотые, три серебряные и одна бронзовая.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.

Таблица медалей ЧМ-2019 по легкой атлетике. Топ-10 стран
КомандаЗолотоСереброБронзаСумма
1США99321
2Китай3339
3Кения3126
4Ямайка2327
5Команда нейтральных атлетов2316
6Великобритания2103
7Япония2002
7Нидерланды2002
8Эфиопия1315
9Польша1124
10Бахрейн1113
10Куба1113
10Швеция1113

 

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