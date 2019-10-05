Голландка Хассан победила в беге на 1500 м и стала двукратной чемпионкой мира

ДОХА, 5 октября. /ТАСС/. Сифан Хассан, выступающая за команду Нидерландов, одержала победу в беге на 1500 м на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе.
26-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 3 минуты 51,95 секунды, данный результат стал новым рекордом чемпионатов мира. Второе место заняла кенийка Фейс Кипьегон (3.54,22), третье - представительница Эфиопии Гудаф Цегай (3.54,38). Россиянки не выступали в данном виде программы.
Ранее голландская спортсменка выиграла золотую медаль чемпионата мира на дистанции 10000 м, победив на турнире в Дохе. Таким образом, Хассан стала первой в истории спортсменкой, которой удалось выиграть золотые награды на дистанциях 1500 м и 10000 м на одном чемпионате мира. Также в ее активе две бронзовые награды мировых первенств, две золотые и две серебряные награды европейских первенств.
Хассан принесла сборной Нидерландов вторую награду на текущем чемпионате мира. В общекомандном зачете лидирует сборная США (9-9-3), второй идет команда Китая (3-3-3), третьей - Кении (3-1-2). На счету российских спортсменов шесть наград: две золотые, три серебряные и одна бронзовая.
Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.
|№
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|9
|9
|3
|21
|2
|Китай
|3
|3
|3
|9
|3
|Кения
|3
|1
|2
|6
|4
|Ямайка
|2
|3
|2
|7
|5
|Команда нейтральных атлетов
|2
|3
|1
|6
|6
|Великобритания
|2
|1
|0
|3
|7
|Япония
|2
|0
|0
|2
|7
|Нидерланды
|2
|0
|0
|2
|8
|Эфиопия
|1
|3
|1
|5
|9
|Польша
|1
|1
|2
|4
|10
|Бахрейн
|1
|1
|1
|3
|10
|Куба
|1
|1
|1
|3
|10
|Швеция
|1
|1
|1
|3