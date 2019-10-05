Американец Ковач стал двукратным чемпионом мира в толкании ядра

ДОХА, 5 октября. /ТАСС/. Американский легкоатлет Джо Ковач стал двукратным чемпионом мира в толкании ядра. Соревнования проходят в Дохе.

Он показал результат 22,91 м, установив рекорд мировых первенств. Второе место занял его соотечественник Райан Краузер (22,90), который установил личный рекорд и опередил по дополнительным показателям завоевавшего бронзовую медаль новозеландца Томаса Уолша (22,90). В квалификации участвовали россияне Максим Афонин и Александр Лесной, которые не сумели выйти в финал.

Первый раз Ковач одержал победу на чемпионате мира в 2015 году, также он является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года.

В активе сборной США теперь 23 медали - десять золотых, десять серебряных и три бронзовые, она лидирует в общекомандном зачете. Второе место занимает команда Китая (3-3-3), третье - сборная Кении (3-1-2). На счету российских спортсменов шесть наград: две золотые, три серебряные и одна бронзовая.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.