Призер ОИ Рохас стала двукратной чемпионкой мира в тройном прыжке

ДОХА, 5 октября. /ТАСС/. Венесуэльская спортсменка Юлимар Рохас стала двукратной чемпионкой мира по легкой атлетике в тройном прыжке, победив на соревнованиях в Дохе.

23-летняя спортсменка показала результат 15,37 м. Второе место заняла ямайская спортсменка Шаника Рикеттс (14,92), третье - колумбийка Катрин Ибаргуэн (14,73). Россиянки не приняли участия в данной дисциплине.

Рохас является серебряным призером Олимпийских игр (2016), двукратной чемпионкой мира (2017, 2019), двукратной чемпионкой мира в помещении (2016, 2018), победительницей Южноамериканских игр (2014) и чемпионкой Южной Америки (2015). Рохас остается единственным представителем Венесуэлы, побеждавшим на чемпионатах мира по легкой атлетике.

Рохас завоевала первую награду для команды Венесуэлы на нынешнем чемпионате мира. Лидирует в общекомандном зачете сборная США (10-10-4), второе место занимает команда Кении (4-2-2), третье - Ямайки (3-4-2). На счету россиян две золотые, три серебряные и одна бронзовая награды.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.