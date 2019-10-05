Ямайские бегуньи выиграли эстафету 4х100 м на чемпионате мира

ДОХА, 5 октября. /ТАСС/. Женская сборная Ямайки завоевала золотые награды чемпионата мира по легкой атлетике в эстафете 4х100 метров. Соревнования проходят в Дохе.

Ямайская команда в составе Наталлии Уайт, Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс, Джониэль Смит и Шерики Джексон показала результат 41,44 секунды, что является лучшим результатом сезона в мире. Второе место заняла команда Великобритании (41,85), бронзовые награды достались сборной США (42,10). Российские спортсменки не принимали участия в данной дисциплине.

Фрэйзер-Прайс завоевала девятую золотую медаль чемпионатов мира, по этому показателю она занимает третье место после американца Эллисона Феликса (12 золотых наград) и ямайца Усэйна Болта (11).

Ямайские легкоатлеты завоевали девятую награду на текущем чемпионате мира, они занимают третье место в общекомандном зачете, завоевав три золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды. Лидирует сборная США (10-10-4), на второй строчке располагается команда Кении (4-2-2). На счету россиян две золотые, три серебряные и одна бронзовая награды.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.