Сборная США выиграла эстафету 4х100 м на чемпионате мира

ДОХА, 5 октября. /ТАСС/. Мужская сборная США завоевала золотые награды чемпионата мира по легкой атлетике в эстафете 4х100 метров. Соревнования проходят в Дохе.
Команда США в составе Кристиана Коулмана, Джастина Гэтлина, Майкла Роджерса и Ноа Лайлса показала время 37,10 секунды, что является лучшим результатом сезона в мире. Второе место заняла команда Великобритании (37,36), бронзовые награды достались сборной Японии (37,43). Российские спортсмены не принимали участия в данной дисциплине.
Американская команда впервые с 2007 года завоевала золотые медали чемпионата мира в мужской эстафете 4х100 метров.
Сборная США занимает первое место в общекомандном зачете, в активе американских спортсменов 11 золотых, 10 серебряных и четыре бронзовые награды. Второе место занимает команда Кении (4-2-2), третье - Ямайки (3-4-2). На счету россиян две золотые, три серебряные и одна бронзовая награды.
Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.
|№
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|11
|10
|4
|25
|2
|Кения
|4
|2
|2
|8
|3
|Ямайка
|3
|4
|2
|9
|4
|Китай
|3
|3
|3
|9
|5
|Команда нейтральных атлетов
|2
|3
|1
|6
|6
|Великобритания
|2
|3
|0
|5
|7
|Япония
|2
|0
|1
|3
|8
|Нидерланды
|2
|0
|0
|2
|9
|Эфиопия
|1
|3
|1
|5
|10
|Польша
|1
|1
|2
|4