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ЧМ по легкой атлетике

Сборная США выиграла эстафету 4х100 м на чемпионате мира

За команду выступали Кристиан Коулман, Джастин Гэтлин, Майкл Роджерс и Ноа Лайлс
Сборная США в эстафете 4х100 метров EPA-EFE/YAHYA ARHAB
Описание
Сборная США в эстафете 4х100 метров
© EPA-EFE/YAHYA ARHAB

ДОХА, 5 октября. /ТАСС/. Мужская сборная США завоевала золотые награды чемпионата мира по легкой атлетике в эстафете 4х100 метров. Соревнования проходят в Дохе.

Команда США в составе Кристиана Коулмана, Джастина Гэтлина, Майкла Роджерса и Ноа Лайлса показала время 37,10 секунды, что является лучшим результатом сезона в мире. Второе место заняла команда Великобритании (37,36), бронзовые награды достались сборной Японии (37,43). Российские спортсмены не принимали участия в данной дисциплине.

Американская команда впервые с 2007 года завоевала золотые медали чемпионата мира в мужской эстафете 4х100 метров.

Сборная США занимает первое место в общекомандном зачете, в активе американских спортсменов 11 золотых, 10 серебряных и четыре бронзовые награды. Второе место занимает команда Кении (4-2-2), третье - Ямайки (3-4-2). На счету россиян две золотые, три серебряные и одна бронзовая награды.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.

Таблица медалей ЧМ-2019 по легкой атлетике. Топ-10 стран
КомандаЗолотоСереброБронзаСумма
1США1110425
2Кения4228
3Ямайка3429
4Китай3339
5Команда нейтральных атлетов2316
6Великобритания2305
7Япония2013
8Нидерланды2002
9Эфиопия1315
10Польша1124

 

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