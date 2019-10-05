Эфиоп Десиса выиграл марафон на чемпионате мира по легкой атлетике

ДОХА, 6 октября. /ТАСС/. Эфиоп Лелиса Десиса завоевал золотую медаль в марафонском беге на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе.

29-летний спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 10 минут 40 секунд. Серебряную медаль завоевал 27-летний эфиоп Мосинет Геремеу (отставание - 4 секунды), бронзовую - 27-летний кениец Амос Кипруто (+0.11). Россиянин Федор Шутов занял 35-е место (+8.18).

Десиса впервые в карьере выиграл золото чемпионата мира. На мировом первенстве 2013 года в Москве он занял второе место. Десиса также дважды побеждал на Бостонском марафоне и один раз - на Нью-Йоркском.

Первое место в общекомандном зачете занимает сборная США, в активе американских спортсменов 11 золотых, 10 серебряных и четыре бронзовые награды. Второе место занимает команда Кении (4-2-3), третье - Ямайки (3-4-2). На счету россиян две золотые, три серебряные и одна бронзовая награда.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.