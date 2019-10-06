СМИ: боксер Головкин вышел на бой с Деревянченко больным

Головкин завоевал титул чемпиона мира в 12-раундовом поединке, прошедшем в Нью-Йорке, выиграв у соперника по очкам (114:113, 115:112, 115:112).

ТАСС, 6 октября. Казахстанский боксер Геннадий Головкин провел поединок против украинца Сергея Деревянченко за вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 72,6 кг, будучи больным. Об этом сообщил журналист телеканала Fight Hub Маркос Виллегас.

"Эдди Хирн сообщил, что GGG [Геннадий Геннадьевич Головкин] был болен перед боем. Он сказал, что GGG плохо себя чувствовал. В лагере тщательно скрывали это", - написал Виллегас.

37-летний Головкин провел второй поединок после поражения от мексиканца Сауля Альвареса. В сентябре 2018 года казахстанец уступил Альваресу и расстался с титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC). В июне этого года Головкин в рейтинговом бою победил канадца Стива Роллса нокаутом в четвертом раунде. В послужном списке казахстанца теперь 40 побед (35 нокаутом), одно поражение, одна ничья.

Деревянченко во второй раз боксировал за титул чемпиона мира. В октябре 2018 года он проиграл американцу Дэниэлю Джейкобсу решением судей в бою за пояс IBF. В послужном списке 33-летнего украинца теперь 13 побед (10 нокаутом), два поражения.