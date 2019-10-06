{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

СМИ: боксер Головкин вышел на бой с Деревянченко больным

Он одержал победу по очкам

ТАСС, 6 октября. Казахстанский боксер Геннадий Головкин провел поединок против украинца Сергея Деревянченко за вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 72,6 кг, будучи больным. Об этом сообщил журналист телеканала Fight Hub Маркос Виллегас.

Головкин завоевал титул чемпиона мира в 12-раундовом поединке, прошедшем в Нью-Йорке, выиграв у соперника по очкам (114:113, 115:112, 115:112).

"Эдди Хирн сообщил, что GGG [Геннадий Геннадьевич Головкин] был болен перед боем. Он сказал, что GGG плохо себя чувствовал. В лагере тщательно скрывали это", - написал Виллегас.

37-летний Головкин провел второй поединок после поражения от мексиканца Сауля Альвареса. В сентябре 2018 года казахстанец уступил Альваресу и расстался с титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC). В июне этого года Головкин в рейтинговом бою победил канадца Стива Роллса нокаутом в четвертом раунде. В послужном списке казахстанца теперь 40 побед (35 нокаутом), одно поражение, одна ничья.

Деревянченко во второй раз боксировал за титул чемпиона мира. В октябре 2018 года он проиграл американцу Дэниэлю Джейкобсу решением судей в бою за пояс IBF. В послужном списке 33-летнего украинца теперь 13 побед (10 нокаутом), два поражения.

Теги
Бокс
Испанский мотогонщик Марк Маркес стал шестикратным чемпионом MotoGP
Гонщик "Хонды" завоевал титул за четыре этапа до конца чемпионата
Читать полностью