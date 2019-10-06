Матч РПЛ "Краснодар" - "Спартак" пройдет при полных трибунах

ТАСС, 6 октября. Все билеты проданы на матч 12-го тура чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и столичным "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды.

Встреча пройдет в воскресенье (начало - 19:00 мск) на домашней арене краснодарского клуба, которая вмещает 35 179 человек.

Матч против "Краснодара" станет первым для "Спартака" после ухода с поста главного тренера Олега Кононова, командой будет руководить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов, который входил в штаб Кононова.

В турнирной таблице чемпионата "Краснодар" идет на четвертом месте, набрав после 11 матчей 23 очка, "Спартак" расположился на 12-й строчке с 14 очками.