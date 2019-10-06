Дегтярев рассчитывает, что КМ по киокушин карате в Москве пройдет с успехом

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член оргкомитета Кубка мира по киокушин карате в Москве Михаил Дегтярев рассчитывает, что турнир пройдет с большим успехом. Таким мнением он поделился с ТАСС.

"Рассчитываем, что Кубок мира пройдет с большим успехом и гости получат лучшие воспоминания. Это придаст импульс развитию массового спорта в странах-участницах. Мы искренне рады внести вклад в проведение года России в Японии организацией Кубка мира. Киокушин карате - это динамичное, многостороннее боевое искусство, которое не только закаляет человека физически, но и формирует его характер, воспитывает волю к победе и уважение к сопернику", - сказал собеседник агентства.

Шестой по счету Кубок мира по киокушин карате проходит в Москве 6 октября. Всего в турнире примут участие 253 спортсмена из 34 стран.