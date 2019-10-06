Лучший турнир в истории. Этап "Карате1 - Премьер-лиги" завершился в Москве

Россия во второй раз в истории приняла международные соревнования по карате столь высокого уровня. Путь от первого российского этапа до второго растянулся на шесть лет. Дебютный этап "Карате1 - Премьер-лиги" прошел в России в 2013 году, тогда турнир принимала Тюмень.

В нынешнем году Премьер-лига приобрела особое значение. Эти соревнования всегда имели большой вес в профессиональной среде, однако в преддверии Олимпийских игр 2020 года в Токио, в соревновательной программе которых дебютирует карате, их значимость заметно увеличилась. Дело в том, что в Премьер-лиге спортсмены зарабатывают очки в зачет мирового рейтинга, согласно которому будут определяться участники предстоящих Игр.

"Карате1 - Премьер-лига" собирает лучших каратистов планеты. Заявка на каждый турнир серии осуществляется в четыре этапа. На первых двух зарегистрироваться могут спортсмены, входящие в число 50 лучших в рейтинге Всемирной федерации карате (WKF), на третьем и четвертом - из сотни лучших. Организаторы отмечают, что в нынешней серии участвуют преимущественно каратисты, которые рассчитывают отобраться на Игры через рейтинг, минуя квалификационный турнир (Париж, 8-10 мая).

Состязания этапа "Карате1 - Премьер-лиги" в Москве проходили в двух дисциплинах - боевой (кумите) и кате, которую условно можно назвать показательной, так как суть ее сводится к демонстрации судьям техники исполнения элементов. Всего московский этап собрал порядка 700 атлетов из 85 стран мира. Россию на турнире представляли 30 каратистов, это вторая по многочисленности сборная на турнире после японской (56).

Все на высшем уровне

Несмотря на плохую погоду в Москве, "Мегаспорт" в воскресенье был заполнен до отказа. Оценить популярность карате в России на данный момент сложно, однако если судить по заполняемости арены на этапе Премьер-лиги, зрительский интерес к соревнованиям подобного рода в столице есть, причем весьма устойчивый. В день финалов, которые прошли в воскресенье, публика очень громко поддерживала спортсменов, особенно теплый прием получила украинка Анжелика Терлюга, победившая в финале в кумите весовой категории до 55 кг.

Что же до российских спортсменов, то в этом плане в "Мегаспорте" тоже был полный порядок. Несмотря на то, что в финалы не удалось квалифицироваться лидерам сборной России чемпиону Европы 2019 года в кумите в весе до 60 кг Евгению Плахутину и серебряному призеру мирового первенства - 2018 (кумите, до 68 кг) Виктории Исаевой, российская национальная команда не осталась без медалей. Так, Иванна Зайцева стала обладательницей золота в кумите в весе свыше 68 кг, Денис Денисенко выиграл схватку за бронзу в весе до 84 кг, кроме того, россиянки выиграли серебро и бронзу в женской командной кате, в аналогичной дисциплине у мужчин российские каратисты стали третьими.