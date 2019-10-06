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ЧМ по легкой атлетике

Немецкая легкоатлетка Михамбо стала чемпионкой мира в прыжках в длину

Второе место заняла украинская спортсменка Марина Бех-Романчук, третьей стала Эсе Бруме из Нигерии
Малайка Михамбо AP Photo/Hassan Ammar
Описание
Малайка Михамбо
© AP Photo/Hassan Ammar

ДОХА, 6 октября. /ТАСС/. Малайка Михамбо, выступающая за сборную Германии, стала чемпионкой мира по легкой атлетике в прыжках в длину. Мировое первенство проходит в Дохе.

25-летняя немка показала результат 7,30 м (лучший результат сезона в мире), второе место заняла украинская спортсменка Марина Бех-Романчук (6,92), третьей стала нигерийская спортсменка Эсе Бруме (6,91). Россиянка Елена Соколова не смогла выйти в финал, Дарья Клишина снялась с соревнований из-за травмы. 

Также Михамбо является чемпионкой Европы (2018) и бронзовым призером европейского первенства (2016).

Первое место в общекомандном зачете досрочно заняла сборная США, в активе американских спортсменов 12 золотых, 11 серебряных и четыре бронзовые награды. Второе место занимает команда Кении (5-2-4), третье - Ямайки (3-4-3). На счету россиян две золотые, три серебряные и одна бронзовая награды.

Чемпионат мира в Дохе завершится в воскресенье. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступали в нейтральном статусе.

Таблица медалей ЧМ-2019 по легкой атлетике. Топ-10 стран
КомандаЗолотоСереброБронзаСумма
1США1110425
2Кения52411
3Ямайка3429
4Китай3339
5Эфиопия2518
6Команда нейтральных атлетов2316
7Великобритания2305
8Германия2046
9Япония2013
10Нидерланды2002

 

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