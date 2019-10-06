Американка Али завоевала золото чемпионата мира в беге на 100 м с барьерами

ДОХА, 6 октября. /ТАСС/. Американская спортсменка Ниа Али завоевала золотую награду чемпионата мира в беге на дистанции 100 метров с барьерами. Соревнования проходят в Дохе.
30-летняя спортсменка показала результат 12,34 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Кендра Харрисон (12,46), бронза досталась представительнице Ямайки Даниэль Уильямс (12,47). Российские спортсменки не принимали участия в данной дисциплине.
Также Али является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, двукратной победительницей чемпионатов мира в помещении (2014, 2016) и чемпионкой Универсиады (2011).
Первое место в общекомандном зачете досрочно заняла сборная США, в активе американских спортсменов на данный момент 12 золотых, 11 серебряных и четыре бронзовые награды. Второе место занимает команда Кении (5-2-4), третье - сборная Ямайки (3-4-3). На счету россиян две золотые, три серебряные и одна бронзовая награды.
Чемпионат мира в Дохе завершится в воскресенье. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступали в нейтральном статусе.
|№
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|12
|11
|4
|27
|2
|Кения
|5
|2
|4
|11
|3
|Ямайка
|3
|4
|3
|10
|4
|Китай
|3
|3
|3
|9
|5
|Эфиопия
|2
|5
|1
|8
|6
|Команда нейтральных атлетов
|2
|3
|1
|6
|7
|Великобритания
|2
|3
|0
|5
|8
|Германия
|2
|0
|4
|6
|9
|Япония
|2
|0
|1
|3
|10
|Нидерланды
|2
|0
|0
|2