Американка Али завоевала золото чемпионата мира в беге на 100 м с барьерами

ДОХА, 6 октября. /ТАСС/. Американская спортсменка Ниа Али завоевала золотую награду чемпионата мира в беге на дистанции 100 метров с барьерами. Соревнования проходят в Дохе.

30-летняя спортсменка показала результат 12,34 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Кендра Харрисон (12,46), бронза досталась представительнице Ямайки Даниэль Уильямс (12,47). Российские спортсменки не принимали участия в данной дисциплине.

Также Али является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, двукратной победительницей чемпионатов мира в помещении (2014, 2016) и чемпионкой Универсиады (2011).

Первое место в общекомандном зачете досрочно заняла сборная США, в активе американских спортсменов на данный момент 12 золотых, 11 серебряных и четыре бронзовые награды. Второе место занимает команда Кении (5-2-4), третье - сборная Ямайки (3-4-3). На счету россиян две золотые, три серебряные и одна бронзовая награды.

Чемпионат мира в Дохе завершится в воскресенье. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступали в нейтральном статусе.