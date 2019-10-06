Сборная США выиграла эстафету 4х400 м на чемпионате мира по легкой атлетике

ДОХА, 6 октября. /ТАСС/. Мужская сборная США завоевала золотые награды чемпионата мира по легкой атлетике в эстафете 4х400 метров. Соревнования завершились в Дохе.
Команда США в составе Фреда Керли, Майкла Черри, Уилберта Ландэна и Рэя Бенджамина показала время 2 минуты 56,69 секунды, что является лучшим результатом сезона в мире. Второе место заняла команда Ямайки (2.57,90), бронзовые награды достались сборной Бельгии (2.58,78). Российские спортсмены не принимали участия в данной дисциплине.
Сборная США заняла по итогам турнира первое место в общекомандном зачете, завоевав 14 золотых, 11 серебряных и четыре бронзовые медали. Второе место заняла сборная Кении (5-2-4), третье - команда Ямайки (3-5-3). На счету россиян две золотые, три серебряные и одна бронзовая награды.
В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступали в нейтральном статусе.
|№
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|14
|11
|4
|29
|2
|Кения
|5
|2
|4
|11
|3
|Ямайка
|3
|5
|3
|11
|4
|Китай
|3
|3
|3
|9
|5
|Эфиопия
|2
|5
|1
|8
|6
|Команда нейтральных атлетов
|2
|3
|1
|6
|6
|Великобритания
|2
|3
|1
|6
|8
|Германия
|2
|0
|4
|6
|9
|Япония
|2
|0
|1
|3
|10
|Нидерланды
|2
|0
|0
|2