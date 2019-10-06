Сборная США выиграла эстафету 4х400 м на чемпионате мира по легкой атлетике

ДОХА, 6 октября. /ТАСС/. Мужская сборная США завоевала золотые награды чемпионата мира по легкой атлетике в эстафете 4х400 метров. Соревнования завершились в Дохе.

Команда США в составе Фреда Керли, Майкла Черри, Уилберта Ландэна и Рэя Бенджамина показала время 2 минуты 56,69 секунды, что является лучшим результатом сезона в мире. Второе место заняла команда Ямайки (2.57,90), бронзовые награды достались сборной Бельгии (2.58,78). Российские спортсмены не принимали участия в данной дисциплине.

Сборная США заняла по итогам турнира первое место в общекомандном зачете, завоевав 14 золотых, 11 серебряных и четыре бронзовые медали. Второе место заняла сборная Кении (5-2-4), третье - команда Ямайки (3-5-3). На счету россиян две золотые, три серебряные и одна бронзовая награды.

В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступали в нейтральном статусе.