Россияне завоевали шесть медалей на чемпионате мира по легкой атлетике

ДОХА, 6 октября. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали шесть наград на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования завершились в воскресенье в Дохе.
На счету россиян две золотые, три серебряные и одна бронзовая награды. Золотые медали завоевали Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом). Серебряными призерами стали Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Михаил Акименко (прыжки в высоту) и Василий Мизинов (ходьба, 20 км), бронзу завоевал прыгун в высоту Илья Иванюк.
Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, ранее российская спортсменка побеждала в 2015 и 2017 годах.
В заявку на чемпионат мира по легкой атлетике 2019 года вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступали в нейтральном статусе. Самой многочисленной командой по представительству стала сборная США (159 атлетов). Россияне выступали в нейтральном статусе на втором мировом первенстве подряд. На прошлом чемпионате мира россияне также завоевали шесть наград - одну золотую и пять серебряных.
Первое место в общекомандном зачете заняла сборная США - 14 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовые награды. Второе место заняла команда Кении (5-2-4), третье - Ямайки (3-5-4).
|№
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|14
|11
|4
|29
|2
|Кения
|5
|2
|4
|11
|3
|Ямайка
|3
|5
|4
|12
|4
|Китай
|3
|3
|3
|9
|5
|Эфиопия
|2
|5
|1
|8
|6
|Команда нейтральных атлетов
|2
|3
|1
|6
|7
|Великобритания
|2
|3
|0
|5
|8
|Германия
|2
|0
|4
|6
|9
|Япония
|2
|0
|1
|3
|10
|Нидерланды
|2
|0
|0
|2