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ЧМ по легкой атлетике

Россияне завоевали шесть медалей на чемпионате мира по легкой атлетике

На турнире в Дохе выступали 30 легкоатлетов из России
Мария Ласицкене Maja Hitij/Getty Images
Описание
Мария Ласицкене
© Maja Hitij/Getty Images

ДОХА, 6 октября. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали шесть наград на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования завершились в воскресенье в Дохе.

На счету россиян две золотые, три серебряные и одна бронзовая награды. Золотые медали завоевали Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом). Серебряными призерами стали Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Михаил Акименко (прыжки в высоту) и Василий Мизинов (ходьба, 20 км), бронзу завоевал прыгун в высоту Илья Иванюк.

Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, ранее российская спортсменка побеждала в 2015 и 2017 годах.

В заявку на чемпионат мира по легкой атлетике 2019 года вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступали в нейтральном статусе. Самой многочисленной командой по представительству стала сборная США (159 атлетов). Россияне выступали в нейтральном статусе на втором мировом первенстве подряд. На прошлом чемпионате мира россияне также завоевали шесть наград - одну золотую и пять серебряных.

Первое место в общекомандном зачете заняла сборная США - 14 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовые награды. Второе место заняла команда Кении (5-2-4), третье - Ямайки (3-5-4).

Таблица медалей ЧМ-2019 по легкой атлетике. Топ-10 стран
КомандаЗолотоСереброБронзаСумма
1США1411429
2Кения52411
3Ямайка35412
4Китай3339
5Эфиопия2518
6Команда нейтральных атлетов2316
7Великобритания2305
8Германия2046
9Япония2013
10Нидерланды2002

 

Теги
ЧМ по легкой атлетике
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